BiH nema vremena da stoji i ja to neću činiti 

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas da BiH nema vremena da stoji, da on nije čovjek koji stoji i da to neće ni činiti.

"Ukoliko budem vidio da nema uspjeha, a ja nisam izabran u Predsjedništvo da budem slikan i da bih držao neproduktivne razgovore, imam daleko pametnijeg posla da radim. Ali naravno, ako do toga dođe, o tome ću prvo obavijestiti, prije svega, one koji su me izabrali", rekao je Dodik u Istočnom Sarajevu.

On je dodao da u ovom trenutku osjeća ozbiljnu i veliku odgovornost u ime naroda koji ga je većinski birao, a to je srpski narod.

"Hvala i svim drugima koji su glasali za mene, ali moja primarna obaveza jeste da štitim interese srpskog naroda, a da ne povređujem interese drugih naroda i ja ću se u okviru toga i ponašati", istakao je Dodik, koji je danas u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu upriličio prijem povodom pravoslavnog Božića.