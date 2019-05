Političari u Sarajevu moraju da prihvate činjenicu da BiH neće dobiti saglasnost za članstvo u NATO poruka je to i danas iz svih stranaka u Republici Srpskoj. Sve više je tvrdnji da je toga svjesna i međunarodna zajednica, koja, kako se navodi, trenutno ostavlja po strani ulazak BiH u NATO i prilagođava MAP stavovima SNSD-a, a to je eventualno nastavak saradnje sa NATO savezom, ali nikako i pridruživanje.

Iz OHR-a danas nema odgovora. Kako saznajemo, već za nekoliko dana o kompromisnom rješenju bi moglo biti riječi na sjednici Predsjedništva BiH. Iz SNSD-a stiže poruka i da je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica prestane da se miješa u unutrašnja pitanja.

"Mi jesmo svjedoci da se međunarodna zajednica sve vrijeme u BiH miješala u unutrašnje prilike i rekao bih vojno-političke ciljeve u BiH. Sa tom praksom treba prestati. Institucije Republike Srpske su rekle vrlo jasno svoj stav kada je u pitanju NATO integracija. I međunarodnoj zajednici, a i Bošnjacima u BiH treba biti jasno da nema nikakvih rješenja bez rješenja koje će donijeti institucije Republike Srpske," rekao je Staša Košarac,šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Rješenje bi bilo da BiH proširi Individualni partnerski akcioni plan, a koji ne bi obavezao BiH za članstvo u Savezu. Ministar spolnjih poslova u tehničkom mandatu Igor Crnadak tvrdi da bi to bilo najbolje rješenje zbog formiranja vlasti na nivou BiH.

"Što se tiče mogućnosti da BiH nastavi da radi u okviru IPAP-a, Individualnog partnerskog akcionog plana, koji bi bio dodatno dorađen, to je sasvim u redu. Ja mislim da, ako bi to bio dogovor, to ne bi stvaralo bilo kakve probleme bilo kome, a potrebno je oko toga dobiti konsenzus među članovima Predsjedništva, a koliko čujem u ovom trenutnku ga nema," kaže Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH u tehničkom mandatu.

Sa idejom su saglasni i u Ujedinjenoj Srpskoj. Jasno je, podsjećaju, i da se Republika Srpska Rezolucijom koju je usvojila Narodna skupština, opredijelila za vojnu neutralnost, i da na nivou BiH ne može doći do pridruživanja NATO savezu.

"Nema ništa sporno u vidu saradnje sa NATO alijanskom ili bilo kojom drugom vojnom alijansom, ali ne možemo govoriti o bilo kakvom članstvu u NATO savezu, ili opet kažem bilo kojoj drugoj vojnoj alijansi, jer je Republika Srpska u Narodnoj skupštini Republike Srpske donijela svoju Rezoluciju o vojnoj neutralnosti i ona se mora poštovati," rekao je Milan Petković, potpredsjednik Ujedinjene Srpske.

Najviši nivo saradnje sa Sjevernoatlantskim savezom, ali bez namjere da se pridruži ostvaruje i Srbija. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je to odgovoran pristup, s obzirom na ulogu NATO-a u cijelom regionu, i da ne bi imali ništa protiv da BiH slijedi takvu politiku.