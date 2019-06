BiH na korak od duboke finansijske krize

BiH je na korak da upadne u duboku finansijsku krizu, već u ponedjeljak ostaje i bez privremenog finasiranja. A zaposleni u institucijama mogli bi ostati bez plata. Bruka i sramota za BiH jeste da u sedmom mjesecu nema budžet, kaže predsjedavajući Predsjedništva.

Milorad Dodik ističe da je na ovo stalno upozoravao a sada će ispaštati ljudi zaposleni u institucijama. Potrebne su nove odluke o tome, a pitanje je da li će one moći da budu donesene, ističe Dodik.

"To znači da će svi zaposleni u zajedničkim institucijama od tog momenta biti u problemima vezano sa platama, a mnogi od njih imaju i kredite. Ali, nismo mi izazvali tu krizu. Neki misle da jesmo, baš me i ne zanima šta ko misli na tu temu, ali mi to nismo izazvali ničim. Dakle, mi nemamo nijedan uslov za formiranje, mi tražimo legitimno predstavljanje. Republika Srpska je prva učinila sve da ima svoju političku reprezentaciju u Sarajevu. Ona je jasno definisana, i vidljiva i u Predsjedništvu, i u Predstavničkom domu, i u Domu naroda. I naravno, nego je to htio da spriječi, da se legitimacija politička završi tamo gdje treba, a to je oko formiranja Savjeta ministara", izjavio je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik je upozorio da oni koji se navodno najviše brinu za BiH dovode njen opstanak u pitanje, jer vode politiku koja je dovela do skoro potpune blokade institucija. On ističe da u tome prednjači Bakir Izetbegović

"Bošnjaci predvođeni Bakirom Izetbegovićem, mislili su da prave priču - formiraćemo parlament, on će funkcionisati, donosiće neke odluke, a tehhnički već imamo Savjet ministara, i to će biti baš dobar spoj, gdje ćemo moći duže vremena da tako funkcionišemo. Naravno, oni su tom svojom politikom doveli do toga da će BiH, odnosno njene institucije, biti potpuno blokirane", istakao je Dodik.

BiH odavno ne funkcioniše kao pravna država a sada upada i u finansijsku krizu - iz Mostara poručuje prvi čovjek HDZ BiH. Dragan Čović postavlja pitanje: kako se misli dalje?

"Moje pitanje svima, hoćemo li imati novo finasiranje ili je bolje ako već ne radimo za šta ćemo djeliti plate. Ali nisu to samo plate funkcionera to je jedna čitava masa ljudi. Privremeno finasiranje ističe krajem sedmice, od ponedjeljka ga nema", upozorava Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH.

Čović je u Mostaru još jednom ponovio da postoje sve predispozicije i pretpostavke za formiranje vlasti na nivou BiH, ali i usaglašena izjava tri lidera oko ustavnih i zakonodavnih pitanja, kao i dogovorena raspodjela resora, ali da neko vještački želi praviti krizu.

On je još jednom istakao da se bez izbornih pobjednika vlast ne može formirati i još jednom pozvao lidere SNSD-a i SDA da sjednu za isti sto.