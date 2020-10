BiH konačno dobila ekspertski tim za Trgovsku goru

BiH konačno ima ekspertski i pravni tim koji će se baviti Trgovskom gorom i namjerom hrvatskih vlasti da tamo izgrade odlagalište radioaktivnog otpada. Nakon više opstrukcija, Ekpertski tim je imenovan jednoglasnom odlukom Savjeta ministara BiH, a prvi sastanak timova očekuje se u naredne dvije sedmice. Pomoć bi mogli da dobiju i od međunarodnih eksperata, a sve kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva i životne sredine u slivu rijeke Une.

"Bilo je različtitih stajališta i gledišta kad je u pitanju struktura ekspertskog tima, taj problem smo riješili. Ono što je veoma značajno i važno je da nema više politizacije tog pitanja i da smo danas jednoglasno usvojili odluku o formiranju ekspertskog tima sa jedne strane, i odluku o formiranju pravnog tima jer smatramo da tu ekpertizu sa jedne strane i rekao bih, pravno kretanje BiH moramo voditi u istoj liniji jer ne smije doći do zakašnjenja. Opet naglašavam, naše primarno pitanje, naša misija je da očuvamo životnu sredinu U Republici Srpskoj i Federaciji, odnosno u slivu rijeke Une i zdravlje ljudi u 13 opština", kaže Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

O svemu će već sredinom novembra biti obaviješten i resorni hrvatski ministar. Sastanak je dogovoren nakon posjete srpkog člana Predsjedništva BiH Zagrebu. Milorad Dodik i danas ponavlja, da ukoliko ne bude dogovora neće se oklijevati ni sa međuanrodnim tužbama

"Kada sam ušao u Predsjedništvo već u martu na prvim sjednicama, Predsjedništvo je donijelo zaključke i tražilo da otpad ne može da se locira na Trgovskoj gori. I da je neophodno da se u to uključe organi BiH. Hrvati su to do nekog vremena radili individualno, sada vidimo neke pomake da žele da rade, jer smo i mi isto tako rekli da ukoliko ne može doći do dodgovora da ćemo pokrenuti međunarodne sporove te vrste i za to je potreban i ovaj ekspertski tim", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Vijest o formiranju ekspertskog i pravnog tima, najviše je obradovala one koji žive u pograničnim opštinama uz rijeku Unu. U Novom Gradu već predugo vode borbu i upozoravaju da bi odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj Gori bilo kobno. Kažu, činjenice su na njihovoj strani.

"Ekspertski tim je jako važan iz jednog prostog razloga što je hrvatska strana napravila veliki broj pogrešnih koraka prilikom izbora lokacije, nisu poštovale ni svoj metod, odnosno metodologiju koju su izabrali prilikom određivanja lokacije tako da zadatak ekspertskog tima će biti da izanalizira sve one podatke koje imamo, sve one stvari koje smo mi ukazivali i nepravilnosti koje su prilikom izbora lokacije su se pojavile", kaže Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

U timovima za Trgovsku goru su predstavnici, entitetskih, kantonalnih, lokalnih vlasti kao i naučne zajednice. Oni će analizirati problematiku odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori uporedo sa hrvatskim stručnjacima. Na ministarstvu inostranih poslova je da zahtjeva od hrvatskih vlasti da na područje Trgovske gore pusti eksperte iz BiH kako bi adekvatno radili svoj posao.