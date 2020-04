BiH i Hrvatska zatvorile 20 graničnih prelaza

Svi pogranični prelazi u BiH koji graniče sa Hrvatskom privremeno su zatvoreni. Odluka je stupila na snagu jutros u 7 časova, nakon dogovora Hrvatske i BiH, s ciljem da se spriječi širenje virusa korona.

Granični prelaz za pogranični saobraćaj u Kozarkoj Dubici samo je jedan od ukupno 20 u BiH koji graniče sa Hrvatskom, a koji su od jutros zatvoreni za prelazak putnika.

Zatvaranje se ne odnosi na međunarodne granične prelaze. Jedan od njih je i onaj u Gradišci, gdje se prelazak putnika i robe odvija neometano. Iz Granične policije kažu da u BiH prelaze samo oni koji nemaju drugog izbora, a što se tiče prevoza robe i ulazaka kamiona u zemlju, na to se čeka oko 20 minuta.

"Cijeli most je pun vozila non-stop. Jutros sam ja primio smjenu u 7 sati i stalno je pun most, lica čekaju za prelazak oko 20 minuta, a tamo na Hrvatskoj strani koliko se zadržavaju ja to ne znam", kaže Hasan Krehmić, šef smjene u Jedinici granične policije Gradiška.

Prošle sedmice na granicama BiH testirano je više od 400 osoba koje su došle iz inostranstva i sve su bile negativne na virus, kaže ministar zdravlja Alen Šeranić. Kaže i to da su svi oni koji ulaze u BiH i potom dolaze na teritoriju Republike Srpske dužni da se jave u karantine pri graničnim prelazima. Nakon pregleda na granici, te osobe, u pratnji policije, idu u karantin u svojim lokalnim zajednicama. Međutim, barem što se tiče testiranja na prelazima, moglo bi da dođe do određenih promjena.

"Zemlje iz kojih dolaze su preduzele kao i mi maksimalne preventivne mjere u smislu širenja virusa i pojava većeg broja lica koja mogu biti potencijalno zaražena sa korona virusom je svedena na minimum. Iz tog razloga smo mi odlučili da zaustavimo testiranja na granici i da resurse usmjerimo prema RS kako bismo što više građana iz porodičnih klastera i kontakata koij su nam u ovom trenutnu nepoznati kroz epidemiološku istragu a do kojih ćemo doći u narednom periodu testiramo", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Oni koji ulaze u BiH preko graničnog prelaza u Gradišci sada se nalaze na lokaciji starog Carinskog terminala u šatorskom karantinu, kroz koji dnevno prodje oko 150 lica. Tu se vrši trijaža, nakon čega se negativni na virus upućuju u karantine u mjestima prebivališta.

"Po najnovijim naredbama Republičkog štaba za vanredne situacije 24 časa se ovdje zadržavaju lica iz RS, a lica s mjestom prebivališta u Federaciji se organizovano otpuštaju iz kampa i psrovode do međuentitetske linije u pratnji MUP-a RS dva puta dnevno u 6 i 14 časova", kaže Aleksandar Đekić, upravnik Graničnog kampa u Gradišci.

U Gradišci je danas zabilježen jedan novi slučaj zaraze virusom korona. Trenutno je u ovom gradu zaraženo 11 lica.