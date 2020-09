BiH i Hrvatska zajedno rekonstruišu drumske mostove

Bez razvoja infrastrukture nema ni razvoja regiona, a za BiH i sve ljude koji žive na ovim prostorima dobra je svaka vrsta povezivanja sa zemljama regiona, rekao je Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara, poslije potpisivanja sporazum između Savjeta ministara i Vlade Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji 10 drumskih mostova na državnoj granici, u šta će biti uloženo 200.000 maraka.

Sporazum je još jedan korak prema jačoj saobraćajnoj, ali i ekonomskoj povezanosti Hrvatske i BiH, poruka je iz Hrvatske.

"Samom rekonstrukcijom mi podižemo nivo sposobnosti samih mostova tako da ti mostovi, koji u prethodnom periodu nisu održavani, dovodimo ih u jedno operativno i radnu sposobnost da preko njih može da se odvija nesmetan siguran promet kako robe tako i putnika", kaže Vojin Mitrović ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

"Ovi mostovi, osim što spajaju dvije države u konačnici povezuju i stanovnike s obje strane rijeka. Svi ovi projekti i investicije govore o tome koliko nam je bitno međunarodno povezivanje na svim razinama, a Hrvatska tu ima pomoć evrospkih sredstava, a takve izvore želimo obezbijediti i BiH", kaže Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture Hrvatske.

Ministar Mitrović za ATV pojašnjava da su prioritet, po sporazumu, mostovi u Novom Gradu i Brčkom. U sljedećih 30 dana ministarstva imaju zadatak da formiraju operativno tijelo koje treba da kaže šta treba raditi. Već je urađen dio projektne dokumenatacije za rekonstrukciju mosta preko Une u Novom Gradu. Ministar kaže i da je obezbijđena i polovina sredstava u iznosu od 800.000 maraka.

"On praktično treba da bude doveden u funkciju da može zadovoljiti promet teretnog saobraćaja, što je isključivo zaista i potrebno za taj region i za Novi Grad i za hrvatsku stranu Dvor. U narednom periodu biće jasno definisano koji je to oblik investicje, šta sve treba uraditi da bi ga u narednom periodu doveli do nivoa da se može koristiti", kaže Mitrović.

Rekonstrukcija mosta u Novom Gradu je preduslov da Ministarstvo bezbjednosti i MUP Republike Srpske naprave prekategorizaciju graničnog prelaza i za teretni saobraćaj. Most u Brčkom star je 130 godina i više ne može da nosi opterećenje, ovih dana trebao bi da stigne prijedlog rekonstrukcije i buduće nosivosti. Minsitar Mitrović kaže i da je uplanu izgradnja novog mosta između Brčkog i hrvatske strane.

"Taj novi most bi spajao koridor 10, odnosno Beograd- Zagreb, i spajao bi autoput koji od Bijeljine ide prema Brčkom i dalje prema Vukosavlju, Doboj, Banja Luka i autoputu prema Sarajevu", kaže Mitrović.

Tender za pristupnu brzu cestu, na strani Hrvatske, do novog mosta preko Save kod Gradiške, je raspisan i cesta bi trebala biti završena za dvije i po godine, rekao je ministar Butković. Most Svilaj je dobio upotrebnu dozvolu, u toku je izgradnja graničnog prelaza koji bi trebao da bude u funkciji početkom marta sljedeće godine. Pred ministrima saobraćaja će se naći i tema trase Jadransko-jonskog auto-puta hrvatska strana insistira na izgradnji preko Dubrovnika, dok je trasa preko Republike Srpske povoljnija i jeftinija.

Ministar Mitrović kaže da su na nedavnom sastanku Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva i rukovodstva Hrvatske otvorene i pokrenute mnoge značajne teme. Tokom boravaka u Zagrebu ministar Mitrović se sastao i sa ambasadorom BiH u Hrvatskoj Aleksandrom Vranješom.