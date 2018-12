U Briselu je danas BiH dobila zeleno svjetlo za aktiviranje MAP-a.

Inače, MAP je NATO-ov program savjetovanja, pomoći i praktične podrške prilagođene individualnim potrebama zemalja koje se žele priključiti NATO savezu.

Ministri su posebno istakli da se vlasti što prije moraju formirati.

– Sa Srbijom imamo veoma raznovrstan program saradnje i on se stalno uvećava, veoma smo zadovoljni odnosima s tom zemljom. Nedavno smo imali velike manevre u Srbiji i u oblasti pomoći od prirodnih katastrofa. NATO je zabrinut dijalogom koji se vodi u Srbiji kad je Alijansa u pitanju. Taj dijalog se temelji i na neistinama pa će NATO intenzivirati informacione aktivnosti da te neistine demantuje. Mi poštujemo neutralnost Srbije. Do te zemlje je da odluči u kom će pravcu ići, ali smo veoma ponosni odnosima koje imamo s Beogradom – kazano je danas novinarima.

Tema razgovora bio je dijalog Prištine i Beograda. Brinu nas povećane tenzije, uvedene tarife koje su štetne jer ne pomažu atmosferi i postizanju dogovora i rješenja.

– Stvaranje vojske Kosova mora biti u skladu s ustavom i u tijesnoj koordinaciji s NATO-om. Ako se vojska Kosova formira na drugi način, ponovo ćemo razmotriti svoje odnose s kosovskim bezbjednosnim snagama – rekao je visoki zvaničnik NATO-a na brifingu za novinare.

NATO očekuje da BiH u okviru ANP provede reforme u oblasti odbrane i bezbjednosti i da radi na reformi pravosuđa.

Mora se riješiti korupcije i o tome razgovaramo s vlastima BiH.

– Nadamo se i da će konačno odgovoriti i na dodatna pitanja EU, očekujemo i reformu obavještajnog sektora u BiH. No, BiH je tek na početku i nije blizu ulaska u NATO zato se o tome razgovara. Fokus je na profesionalizmu i civilnoj kontroli obavještajnog sektora. Na tome radimo zajedno s EU. BiH treba odlučiti kada će i kako to uraditi, nikoga ne tjeramo. No, BiH je do sada uradila jako puno na ovome. Imamo dugu istoriju saradnje s BiH i u Sarajevu znaju šta očekujemo. Dakle, neće biti nekih spektakularnih iznenađenja za BiH u ovoj našoj ponudi da nam dostave svoj prvi ANP – rečeno je novinarima u Briselu.