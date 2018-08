Biće problem ako Zvizdić Merkelovoj da neostvariva obećanja

Direktor banjalučkog Centra za međunarodne odnose Miloš Šolaja izjavio je, povodom današnje posjete predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića Njemačkoj, da se postavlja pitanje njegove nadležnosti i ko mu je spremio platformu za razgovor sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel, odnosno šta može da obeća.

"Mislim da bi onom ko vodi spoljnu politiku BiH i ovlašten je za to, a to je Predsjedništvo BiH, bilo bolje postaviti neka pitanja - šta to i kako radi predsjedavajući Savjeta ministara", izjavio je Šolaja, komentarišući današnju Zvizdićevu posjetu Njemačkoj.

Šolaja navodi da je Njemačka najuticajnija zemlja EU, kao i na Balkanu, da je veoma zainteresovana za odnose u jugoistočnoj Evropi, tako da svi nastoje da ostvare kontakt s njom, ali smatra da bi u BiH mogao da nastane problem ukoliko Zvizdić da neka obećanja Merkelovoj koja nisu ostvariva.

Prema njegovim riječima, pored razgovora o migrantskoj krizi koja ugrožava cijelu EU, oni će razgovarati i o pristupanju BiH Uniji, a vjerovatno i o "stanju odnosa zemlje prema NATO".

Šolaja, koji je i profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci, naglasio je da BiH ima svoju ulogu u aktuelnom stanju migrantske krize, prije svega jer pokazuje potpunu nespremnost i nesposobnost da se bavi tom krizom i da je rješava na konstruktivan i dugotrajan način.

On je rekao da je Njemačka po pitanju migranata manje-više podvukla crtu, da je prihvaćen određeni broj migranata, te da sve ovo što se sad događa, ugrožava Uniju.