Bakirovu besmislenu inicijativu osudili i predstavnici međunarodne zajednice

Koliko je namjera SDA o podnošenju inicijative za preisitivanje naziva Republika Srpska besmislena, govori i činjenica da su je osudili i u bošnjačkim intelektulanim krugovima. Ne samo oni, već i pojedini lideri stranaka u Federaciji, poručuje srpski član Predsjedništva BiH. Podržava, kaže, sve što je slovo Dejtona, a to ne znači BiH kakvu je kreirao Bakir Izetbegović, njegov otac, i drugi koji su pridobili visokog predstavnika da u njihovo ime krši međunarodno pravo, kaže Milorada Dodik.

Niko se, poručuje, ne može igrati sa Republikom Srpskom. SDA je i u današnjem saopštenju uputila niz neprihvaljivih poruka na račun Republike Srpke.

"Ovdje se radi o spasavanju, prije svega pozicioniranju Bakira Izetbegovića, i SDA na jednoj novoj osnovi i niko se ne može igrati Republikom Srpskom. Pogotovo, ne može proći njegova današnja tvrdnja, da Republika Srpska provodi aparhejd. To je nešto što vrijeđa sve, i govori o njegovoj mržnji o svemu što je srpsko, što nosi srpski predznak," rekao je Milorad Dodik.

Bošnjaci pokušavaju da urade sa Srbima i Republikom Srpskom ono što su uradili Hrvatima, ali naravno da to neće uspjeti, kaže Dodik. U međuvremenu stiže potvda da će i Savjet za sprovođenje mira u utorak, na zahtjev Rusije, raspravljati o namjerama SDA da se obrati Ustavnom sudu u vezi sa preispitivanjem naziva Republika Srpska. Ruska ambasada je zabrinuta zbog takvih najava, jer se radi o opasnom pokušaju revizije Dejtonskog mirovnog sporazuma i zbog tog smatraju da bi i PIK trebalo da održi vanrednu sjednicu. Istovremeno, stižu brojne reakcije na najave iz SDA. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Davosa poručuje da su brojni zvaničnici osudili namjere Stranke demokratske akcije.

"Ono sto moram da kažem da sam se iznenadio da su mnogi zvaničnici, na različitim forumima, ovde, osudili, pokušaj ukidanja, ili najavu pokušaja ukidanja, imena Republike Srpske. Po prvi put se dešava, tako da, što se takvih poruka tiče, nisam nezadovljan, ostaje da se vidi kako će to izgledati," rekao je Vučić.

Namjere iz SDA osudili su i premijerka Srbije i šef srpske diplomatije. Poručuju - niko ne može osporiti naziv Republike Srpske, zna se da je on defisan Ustavom i Dejtonskim sporazumom, a lider SDA ovakvim i sličnim inicijativama ne doprinosi regionalnom miru i stabilnosti.

"Moje mišljenje je da inicijativa u vezi sa promenom imena Republike Srpske ne doprinosi regionalnom miru i stabilnosti. Ne mogu da razumem logiku, za takve inicijative, mislim da je jasno definisano ime Republike Srpske Ustavom," rekla je Ana Brnabić.

"Pa čudi me da ne traže da i Srbija promeni ime. Ja stvarno više ne znam šta treba da se radi. Republika Srpska je ustavna kategorija. To je Dejtonski sporazum definisao. Da li je taj Dejtonski sporazum dobar ili loš, nije na bilo kome da se sad nadguravaju. On je međunarodno važeći dokument. Apsolutno mislim da to nije tema o kojoj može da se raspravlja," kaže Ivica Dačić.



Iako stižu osude sa svih strana Bakir Izetbegović ne odustaje. Nije zadovoljan kako su regovali iz OHR-a i OSCE-a. Jasno je to iz saopštenja, koje su poslali iz Stranke demokratske akcije. Iz te stranke optužuju međunarodnu zajednicu da se povlače pred, kako kažu, nasrtajima na BiH. Srpski član predsjedništva odgovara, Izetbegović je naučio da uz sebe uvijek ima OHR.

"Sramano se ponašao cijelo vrijeme OHR, stavljajući se na njihovu stranu, u provođenju jednog koncepta, koji je trebao da se završi upravo s tim, a to znači, priča o Danu Republike, vojsci, indirektnim porezima, i sudu i tuzilaštvu. Očigledno da Bakir Izetbegović ima razloge da bude nervozan. Ja nisam ni znao da on nije onako reagovao, da se bira glavni tužilac u BiH. Vidim da njemu to smeta, smeta mu mnogo šta drugo," rekao je Dodik

Lider HDZ-a ranije je poručio da se zna gdje i kada je definisano ime Republike Srpske.

"Ako je to samo hir jednog pojedinca ili jedne politike, bojim se da će svaki završiti na sličan način kao do sada. Imamo štetu, a to je nepovjerenje koje jača, rekao je Dragan Čović.

Upravo nakon sastanka sa liderom HDZ-a, specijalni predstvanik Evropske unije u BiH, poručio je da se u BiH treba okrenuti ka formiranju vlasti i implementaciji izbornih rezultata.