Bajden: Ispratili smo Osamu bin Ladena do vrata pakla

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden danas je zvanično saopštio odluku o povlačenju američkih snaga iz Avganistana do 11. septembra, odnosno do 20-godišnjice terorističkog napada na Njujork.

Kako je rekao, ovim će biti okončan "najduži američki rat", a od 1. maja počet će posljednje povlačenje.

Kako je rekao tokom govora, poslije napada na Njujork 2001. godine, "američke snage su otišle u Afganistan kako bi se obračunale sa Al-Kaidom".

- Ispratili smo Osamu bin Ladena do vrata pakla i to smo učinili - kazao je on.

- Vrijeme je da se američke trupe vrate kući - dodao je Bajden.

Američki predsjednik upozorio je da, ukoliko neko napadne američke snage tokom povlačenje, da će ta vojska odgovoriti.