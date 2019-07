Baba Vanga više nije živa pa nema ko da odgovori kada će biti formiran Savjet Ministara, poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže da za Republiku Srpsku nije bitno formiranje Savjeta ministara i da će njene institucije preuzeti sve poslove koji su joj oteti.

"Vanga više nije živa pa nema ko da da odgovor na to. Šta ima veze, šta će nam Savjet ministara. To samo neki koji drže do BiH misle da je nešto važno. Mi treba da razvijemo pune kapacitete rada institucija Republike Srpske i to ćemo činiti, a za izvjesno vrijeme naravno počećemo preuzimati poslove koje su nam oteli kako bismo te funkcije ponovo vratili Republici Srpskoj", kaže Dodik.

Upravo onaj koji je trebalo da odgovori kada će biti formiran Savjet ministara, najviše je pričao o Parlamentu BiH. Denis Zvizdić je kratko poručio da očekuje formiranje Savjeta ministara do njegovog preuzimanja funkcije predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

To što bio istovremeno mogao da sjedi na dvije stolice i koja mu je draža, Denis Zvizdić vješto izbjegava da odgovori.

PITANJE NOVINARA: "Imate li vi problema da sjedite i funkcionišete na dvije stolice?"

"Pa vidite, prije svega meni je nejasno zašto parlament ne radi. Ja i ovaj put zvanično postavljam pitanje kako je moguće da neko insistira na formiranju izvršne vlasti, a blokira već formiranu parlamentarnu vlast. to je klasični primjer antiustavne blokade najvećeg zakonodavnog organa BIH. Parlamenti su formirani delegati i jednog i drugog doma naroda su izabrani, rukovodstva su izabrana i sad je pitanje zašto ne radi parlament", odgovara Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu.

Da Srpska može bez Savjeta ministara tvrdi i predsjednik Vlade RS. Radovan Višković kaže da Savjet ministara ovakav kakav jeste ne treba nikom i da će institucije Republike Srpske nastaviti da rade svoj posao.

"Ako budemo čekali Savjet ministara onda ćemo uvesti Republiku Srpsku u probleme, a mi to ne želimo i nećemo. Prema tome, Republika Srpska će naći načina. Ako smo mogli preživjeti bez MMF-a, možemo i bez Savjeta ministara", ističe Višković.

Republika Srpska ni pod kojim uslovima neće ući u Savjet ministara i sve što kaže Bakir Izetbegović treba uzeti sa rezervom, poručuje predsjedavajući kluba Srba u Predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. To što Bakir Izetbegović tvrdi da bi formiranje vlasti bilo moguće u paketu odnosno da bi formiranje Savjeta ministara, Vlade FBiH i nekih kantona, moglo da se desi u roku od tri do četiri mjeseca, po Nenadu Stevandiću je prazna priča.

"Sve što kaže gospodin Izetbegović treba uzeti sa velikom rezervom. Prvo sve ovo što je rekao je apsolutno netačno. Jedino SDA, DF i ostali partneri iz FBiH su ti koji su prekršili zakon i nisu formirali komisiju za izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara. To je zakonska i ustavna obaveza. Jedino je prekršeno tako što je gospodina Dodika prijedlog, gospodina Tegeltije nisu htjeli da upute, iako da kažem postoje definisane parlamentarne većine u Domu naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH, tu je takođe prekršen zakon. Kad vi dva puta prekršite zakon ne možete optuživati nas zašto ne poštujemo to što vi kršite zakon", kaže Stevandić.

Srpska, podvlači Stevandić, neće pristati na uslovljavanja, kao što je ono o pristupanju NATO-u. On kaže da nema promjene Ustava BiH bez saglasnosti tri naroda. A to, zna, nervira Bakira Izetbegovića