ATV već dva mjeseca čeka odgovore iz Centralne banke BiH

Iako je prošlo skoro dva mjeseca od kada je ATV Centralnoj banci BiH prvi put poslala pitanja, između ostalog, o gubicima u poslovanju i kupovini milionski vrijednih nekretnina bez trezorskog prostora, odgovora još nema.

Ista pitanja smo toj instituciji slali još nekoliko puta, ali je ishod isti. Međutim, iz Centralne banke odmah su se javili nakon ATV-ovog priloga u kome smo prenijeli izjave lica koja tvrde da se u toj instituciji namještaju konkursi za posao. Neka od tih lica su njihovi bivši, ali i sadašnji, radnici.

U reagovanju iz Centralne banke stoji da se konkursi sprovode u skladu sa zakonima. Smeta im to što je na ATV-u, u istom prilogu, bilo riječi o dva, po izjavama lica iz priloga, sporna konkursa.

"U dijelu priloga ATV koji se odnosi na ovaj spor, bez bilo kakvog osnova u vezu se dovode dva različita konkursa, pri čemu je očita namjera nanošenja štete CBBiH i njenim službenicima", poručuju iz Centralne banke.

U pisanoj reakciji Centralne banke stoji i to da nije uvažena njihova strana priče o spornom konkursu koji je došao do suda. Kako doći do izjave iz Centralne banke ipak nije najjasnije, s obzirom na to da poručuju da sporove koji su u toku ne žele da komentarišu, dok su na ročištu koje je održano u utorak njihovi predstavnici odbili da stanu pred našu kameru.

Danas smo na adresu te institucije ponovo poslali pitanja koja se tiču procesa zapošljavanja u Centralnoj banci. Između ostalog i da li je tačno da se dokumentacijom o konkursima u Centralnoj banci bavila i SIPA, te koliko je slučajeva, navodnog, namještanja konkursa stiglo do suda. Odgovora opet nema.

U centralnoj banci su ATV-u zato zamjerili naslov priloga objavljenog u utorak koji glasi: "Afera konkurs trese Centralnu banku BiH". Za njih, po svemu sudeći, ono o čemu su prije ATV-a izvještavali i drugi mediji, ne predstavlja problem.

"Sama najava priloga da "Afera konkursa trese Centralnu banku Bosne i Hercegovine" i navod da se "Centralna banka Bosne i Hercegovine našla u skandalu zbog namještanja konkursa" su netačni i senzacionalistički sa namjerom da se CBBiH nanese šteta", pišu iz Centralne banke.

Centralnu banku BiH tužio je radnik te institucije Sanjin Sinanović, zbog sumnje da je radno mjesto za koje se prijavio preko konkursa, unaprijed rezervisano za lice koje je, na kraju, i dobilo posao. Na ročištu koje je održano u utorak, pred sudom je svjedočilo nekoliko svjedoka, a priložen je i obiman dokazni materijal. O tom slučaju je upoznat i Guverner banke Senad Softić, koji je, iako pozvan na svjedočenje, odbio da se pojavi pred Sudom.