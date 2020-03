ATV u posjedu stenograma: Dodik izričit da je ANP neprihvatljiv

Da je predsjednik SDS-a Mirko Šarović bilo šta naučio u višedecenijskom političkom radu, bar bi znao da se narod ne može prevariti jeftinim podvalama o stenogramu iz koga se izvadi rečenica, a ne pročita i ne pokaže cijeli sadržaj, poručio je to srpski član predsjedništva BIH komentarišući izjavu Šarovića da je, nakon što je "procurio" u javnost stenogram sa sastanka ambasadora Kvinte i članova Predsjedništva BiH jasno da je "Programom reformi trasiran put u NATO".

Pojedini federalni mediji sinoć su nakon objavljivanja stenograma sa sjednice nazvali šokantnim to što su Šefik Džaferović i Željko Komšić pričali na sjednici smatrajući da je riječ o "izdaji" i "kapitulaciji" pred Miloradom Dodikom. Imenovanje Zorana Tegeltije za mandatara Savjeta ministara BiH vide kao svjesno popuštanje Šefika Džaferovića i Željka Komšića, koji su nauštrb državnih interesa popustili Miloradu Dodiku i zaustavili NATO put BiH. To pokazuje i stenogram koji predsjednik SDS-a Mirko Šarović očigledno nije ni pročitao, a požurio je da kaže kako je Program reformi put ka NATO-u.

"Zar misle da je narod tako naivan da može povjerovati da sam im poslao bilo šta što može meni nanijeti političku štetu. Podvale u vezi sa suštinom dokumenta Program reformi ne mogu zaustaviti rasipanje SDS-a po svim niovima, i ne mogu sakriti činjenicu da je lično Šarović prije nekoliko dana po diktatu Bakira Izetbegovića, a protivno odlukama Narodne skupštine Republike Srpske, podržao da se sa čela Viskog sudskog i tužilačkog savjeta BiH smijeni Srbin i na to mjesto dođe Bošnjak", poručio je Dodik.

ATV je u posjedu stenograma čije dijelove smo objavili neposredno nakon sastanka članova predsjedništva BIH i ambasadora zemalja Kvinte na kojem je Usvojen program reformi. Milorad Dodik je na sastanku između ostalog insistirao da se ambasadori i Željko Komšić i Šefik Džaferović izjasne da se ne radi o Akcionom planu.

STENOGRAM

DODIK: Ja sam spreman da podržim reformski dokument o NATO i aktivnostima ali da to nije Akcioni plan! Кao što vidite mi imamo različita mišljenja o tome. Ideja koja bi mogla da bude prihvatljiva jeste da se i NATO oglasi i kaže da li on smatra da je ovo Akcioni plan? I ako NATO kaže da ovo nije Akcioni plan to je jedino prihvatljivo.

AMBASADOR: NATO će ga prihvatiti kao dokument koji ne aktivira ništa i ne mijenja status MAP-a što se tiče BiH. NATO će reći da su primili Reformski program koji predstavlja bazu saradnje BiH i NATO, kako bi NATO mogao nastaviti pružati podršku BiH u potrebnim reformama.

DODIК: Ako je tako ja prihvatam. Ako takav odgovor dobijem od NATO-a ja prihvatam.

KOMŠIĆ: Je li ovo okej? Imamo dogovor što bi rekli ”We have a deal“

DŽAFEROVIĆ: Dakle Ambasadori molim Vas dakle za mene je jako bitno i jako važno da Predsjedništvo ima jednu odluku koja mora biti izvršena i ovo mora biti dostavljeno u Brisel.

DODIK: Ne znam o čemu pričaš ako mi kažemo jedno tačka. Usvaja se ovaj plan saradnje. Druga tačka putem naše misije se dostavlja dan nakon formiranja Savjeta ministara.

KOMŠIĆ: Odlično gospodine Dodik. Završeno

Poslije objavljivanja stenograma građani Republike Srpske konačno mogu da vide da Milorad Dodik nije pristao na Godišnji nacionalni program i da je Milorad Dodik dobio sve moguće garancije da Program reformi nije ANP, poručuje portparol SNSD-a.

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović ponovo je danas, kaže Radovan Kovačević, demonstrirao da apsolutno ne razumije političke procese i političke termine.

"Kada je riječ o gospodinu Šaroviću, ja bih da poručim Bakiru Izetbegoviću da nije u redu da svi njegovi napadi na, kako oni vole da kažu Er-Es, idu preko njegovog izaslanika Mirka Šarovića. Bilo bi u redu i bilo bi dobro da Izetbegović bar ponekad smogne hrabrosti i sam se obrati Miloradu Dodiku i SNSD-u", kaže Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Od ambasadora koji su bili na sastanku među kojima i američki, Milorad Dodik tražio je decidno da potvrde da dokument koji će izaći iz Predsjedništva kao usaglašena verzija, niko u Briselu neće tumačiti kao bilo šta drugo osim reforme u oblasti odbrane i nastavka saradnje sa međunarodnim misijama u BiH.

Kako je ATV ranije i objavila američki ambasador je na sastanku konstatovao da su se konsultovali sa NATO-om i da će prihvatiti reformski program iz BiH.