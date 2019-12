ATV u posjedu dokumenta Program reformi BiH

Ne prejudicira se članstvo BiH u NATO, jasno piše u dokumentu Program reformi BiH, koji je u septembru usvojilo Predsjendištvo BiH a koji je u posjedu ATV-a.

O dokumentu, koji je sve do danas bio u tajnosti, najviše su govorili oni koji ga nisu ni pročitali, tvrdeći da je to zapravo ANP i otvaranje puta BiH ka NATO alijansi. Dok su iz opozicije čvrsto stajali pri tome da u reformskom planu stoji i reforma policije, u dokumentu koji je u našem posjedu to nigdje ne piše.

Ključna razlika između ANP-a i dokumenta o kojem će u ponedjeljak raspravljati narodni poslanici je u dijelu koji se odnosi na članstvo u savezu.

"Ovaj dokument podnosi se bez prejudiciranja konačne odluke o članstvu, a za čije usvajanje će biti potrebna dodatna odluka Predsjedništva i Parlamentarne skupštine BiH", stoji u Programu reformi BiH.

ANP je dokument od skoro 170 strana, dok Program reformi ima svega 21 stranicu. Između ova dva dokumenta postoje brojne razlike, a jedna od njih je i MAP koji se u Programu reformi nigdje ne pominje.

U reformama nema ni poglavlja o unutrašnjoj politici, unaprjeđenju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencije policijskih tijela i tužilaštava, borbe protiv terorizma, tržišta rada u BiH, izbornog sistema, planiranja, programiranja i izrade budžeta i drugih poglavlja koji se odnose na direktnu saradnju sa NATO-om, a koji se nalaze u ANP-u. BiH je po uzoru na Srbiju opredjeljena na saradnju sa NATO-om ali nikako i članstvom.

"BiH podnosi NATO-u ovaj dokument "Reformski program BiH". BiH je predana poboljšanju odnosa sa NATO-om bez prejudiciranja konačne odluke o članstvu. Sve aktivnosti su u skladu sa prijašnjim odlukama Predsjedništva, Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa ustavnim nadležnostima Predsjendištva BiH", stoji u Programu reformi BiH.

U dokumnetu koji je sve do sada bio tajna, stoje i poglavlja o spoljnoj i bezbjednosnoj politici, odnosima sa Evropskom unijom, kontroli naoružanja i vojne opreme, deminiranje i drugi.

Od usvajanja dokumenta opozicija u Republici Srpskoj tražila je njegovo javno objavljivanje, tvrdeći da je to Godišnji nacionalni plan za članstvo u NATO. To je više puta demantovao srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Poručio je da je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o vojnoj neutralnosti i da će tako i ostati.