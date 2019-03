ATV u Bihaću: Sastanak gradonačelnika i načelnika o migrantskoj krizi FOTO

U Bihaću se održava sastanak gradonačelnika i načelnika svih opština i gradova u vezi sa migrantskom krizom.

Oni bi danas trebalo da potpišu izjavu o finansijskoj pomoći tom gradu u borbi protiv migrantske krize.

Sastanku prisustvuje i gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

Bihac-potpisivanje izjave o pomoći tom gradu

Fazlic: Nosimo se sa problemom. Bojimo se novog talasa. Svaka pomoc znaci. Mora se skrenuti paznja.

Radojicic: Svako od nas se moze suociti sa tim problemom, pogotovo na prolece. Mozete da racunate na nas. #AtvVijesti @AtvBanjaluka pic.twitter.com/TfTBfHtUSo — Jelena Božunović (@JBozunovicATV) 28. март 2019.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić rekao je da su se od početka znali nositi sa problemom migranata, ali da posebno frustrira što Savjet ministara, Ministarstvo odbrane i ostale službe nisu odradile svoj posao.

"Pogodilo nas je kao elementarna nepogoda, ni krive ni dužne. Nemamo resurse da se borimo s tim problemom, imamo preko 3.500 ljudi, a ne možemo da ih spriječimo da ulaze, ne možemo ih izmjestiti. Svaki događaj koji će skrenuti pažnju na nas će nam dobro doći, da reaguju oni koji treba da reaguju," rekao je Fazlić.

On je dodao da se problemom migranata bavi grad i kanton, dok se u regionu to rješava na državnom nivou, te da nemaju čak ni sagovornika za razgovor na ovu temu. On je pojasnio da se migranti nalaze u Đačkom domu Borići, Bira, Sedra, te da je neutvrdjeni broj onih koji se nalaze u privatnom smještaju

"Sa aspekta sigurnosti je bolno, nikada ne znamo kad ce eksplodirati, kao fitilj. Građani se boje, traže krivce.

Prošle godine je bila borba prava, djecu nisu hteli da puštaju napolje. Bojimo se novog talasa migranata, koji svi najavljuju, a svima im je cilj Bihać i Kladuša," rekoa je Fazlić i zamolio sve prisutne da skrenu pažnju na ovaj problem, te zahvaliom im na podršci.

Kako kaže dinansijska pomoć će im značiti, ali im je trenutno potrebnija moralna podrška, skretanje pažnje na Bihać, da bi se oni koji treba uključili u rješavanje problema.

Fazlić je podsjetio da su i oni uskakali u pomoć 2014. godine, za vrijeme katastrofalnih poplava.

"Jedinstvena namjera, da građanima i gradu damo podršku. Prije svega moralnu i javnu, a potom i materijalnu.

Svako od nas može da se suoči s istim izazovom, jer se očekuje eskalacija krize na proljeće, a migranata sada ima i u Republici Srpskoj", rekao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

On je naveo da je prvi put prije mjesec dana u Banjaluci otvoren problem migrantske krize.

"Suočavamo se sa gobalnim izazovom, a mi se lokalnim kapacitetima pokušavamo boriti, jer vlasti na bh. nivou nisu baš puno pomogli. Tu su brojni bezbjednosni izazovi, jer mnogima ne znamo namjere, zatim zdravstveno epidemiološki izazovi.

Mi sarađujemo sa Bihaćem već dugo i računajte na nas, rekao je Radojičić.

Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, je rekao da jedino zajedno mogu da razumiju i pomognu jedni drugima.

"Tu smo da pomognemo i finansijski i moralno," rekao je Jerinić.

Foto: ATV

Kako javlja reporter ATV-a iz Bihaća, policija na terenu provjerava migrante.

Foto:ATV

Bišćani su u razgovoru sa ekipom ATV-a istakli da su zahvalni za pomoć gradova i opština iz BiH. Oni, ipak, traže trajno rješenje odnosno izmještanje prihvatnih centara i migranata iz Bihać.

Nakon sastanka prisutni načelnici i gradonačelnici su potpisali su izjavu o podršci Gradu Bihaću.