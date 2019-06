ATV saznaje: Kuju se planovi za smjenu u PD PS BiH

U parlamentu BiH se, saznaje ATV, kuju planovi za prekompoziciju vlasti. SDA, tvrde naši izvori, namjerava skupiti dovoljan broj glasova u PD, kako bi smijenili SNSD-ovog Nebojšu Radmanovića sa mjesta zamjenika predsjedavajućeg tog doma.

Za sada, kako saznajemo, od potrebna 22, imaju 18 glasova. S obzirom da im je neophodno pet poslanika iz Republike Srpske, SDA, kako saznajemo, računa na podršku dvojice SDS-ovaca, dvojice PDP-ovaca, i Adila Osmanovića iz SDA koji je u PD izabran u Republici Srpskoj.

Na Radmanovićevo mjesto bi tako sjeo neko iz SDS-a ili PDP-a, što bi značilo da bi rukovodstvo PD ostalo isto kao u starom sazivu, bez obzira na rezultate oktobarskih izbora.

"U tim slučajevima je najviše ugrožena Srpska, ali je vidljivo da su im savezici u tome SDS i PDP u sadašnjoj strukturi SM, kao što su bili i u , kao u strukturi koja je bila u prethodne 4 godine", kaže Staša Košarac, šef poslaničkog Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Među 18 ruku, koliko za sada ima koalicija okupljena oko SDA, nisu SDP-ovci, i poslanici nezavisnog bloka. I tu bi, međutim, moglo da dođe do promjene. Naši izvori tvrde da bi SDP-ovci bili spremni na koaliciju sa SDA, samo da u fotelji zamjenika predsjedvajućeg ne bi sjedio SNSD-ovac.

Sličan scenario bi mogao da bude i u drugom domu Parlamenta. SNSD-ova Dušanka Majić, delegat u Domu naroda nije iznenađena takvim namjerama, ali se nada da će činjenica da vlast na nivou BH ne funckioniše već punih osam mjeseci, urazumiti bošnjačke političare.

"Ako to nisu samo prazni pokušaji, a očito je da je svima dogorjelo do noktiju, i da bi nove egzibicije koje bi bile rušenje postojećeg rukovodsta parlamenta, izazvale dodatne probleme u zemlji, naročito mnogima kojima je BiH već preko glave, teško da će se odlučiti na to jer veliki je pritisak na Izetbegovića, da prestane više sa tim svojim cirkusom", kaže Dušanka Majkić, delegat u Srpskom klubu u Domu naroda BiH.

I hitna sjednica PD parlamenta BiH, koja je trebalo da bude održana prije sedam dana, bila je, saznajemo, svojevrsna proba i testiranje neke nove moguće većine. Poslanici SNSD-a i srpskog bloka se ipak nisu pojavili, pa je sjednica prekinuta.

Klub Bošnjaka tražio je sazivanje hitne sjednice Doma Naroda u ponedjeljak, kako bi se formirale stalne komisije tog doma, ali i delegacija za skupštinu Savjeta Evrope.

U SNSD-u odgovaraju da prioritet ostaje imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara. Dok u hrvatskom I bošnjačkom bloku tvrde da je formiranje novog saziva Savjeta ministara na pomolu, srpski član i predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik poručuje da još ništa nije dogovoreno. Srpska, podvlači opet Dodik, neće pristati na uslovljavanja, kao što je ono o pristupu NATO-u.