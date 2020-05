Apel da nadležni povedu računa o zaposlenima u privatnom sektoru

Ombudsmani za ljudska prava BiH apeluju da nadležni povedu računa i o zaposlenima u privatnom sektoru, koji bi morali da primaju punu platu, jer nisu krivi za novonastalu epidemiološku situaciju, a ne da im poslodavci umanjuju ili uskraćuju primanja.

Ombudsmani BiH Ljubinko Mitrović, Јasminka Džumhur i Nives Јukić, povodom situacije u vezi sa širenjem virusa korona, pozivaju građane da se striktno pridržavaju uputstava izdatih od nadležnih organa i institucija, te smanje kretanje na nužni minimum, objavljeno je na zvaničnoj stranici ove institucije.

Oni iskazuju posebnu zahvalnost zdravstvenim i socijalnim službama koje snose najveći teret odgovornosti u situaciji s kojom se trenutno suočavaju svi građani BiH.

Za vrijeme trajanja pandemije kovida-19 građani se Instituciji ombudsmana mogu obratiti poštom, mejlom ili telefonom u vrijeme dnevnog dežurstva od ponedjeljka do petka u periodu od 9.00 do 13.00 časova /Banjaluka i Sarajevo/ i od 9.00 do 11.00 časova /Mostar, Brčko distrikt i Livno/, a brojevi su dostupni na zvaničnoj stranici ove institucije.