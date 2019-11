ANP uvršten na sjednicu SM BiH, Šarović tražio da se ova tačka skine sa dnevnog reda

Famozni Akcioni nacionalni plan oko kog se već godinu dana lome politička koplja u BiH trebao je da se nađe na sljedećoj sjednici Savjeta ministara.

ANP je trebao da se nađe kao 44. tačka dnevnog reda u utorak. Materijal je pripremila Komisija za NATO integracijski proces BiH.

Da bi tačka bila usvojena potreban je samo jedan glas od srpskih ministara koji sjede u tehničkom mandatu. Neki od njih čak su se i hvalili u izjavama za federalne medije da podržavaju ulazak BiH u NATO, iako je jasna rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.

"Ne znam šta se to dešava, ali nije iznenađenje od strane od ovih koji pokazuju tu silnu brigu, Šarović i ostali, moguća su iznenađenja. Mi smo protiv Akcionog nacionalnog plana i nećemo ga podržati", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

A, iznenađenje je i danas uslijedilo od lidera SDS-a Mirka Šarovića. Kako je javnost u Srpskoj saznala da bi srpski ministri mogli podržati ANP, Šarović je brže bolje danas uputio dopis da se ta tačka skine sa dnevnog reda. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović na naše telefonske pozive danas nije odgovarao, ali zato jeste SNSD-ova Dušanka Majkić koja se pita zašto srpski ministri skidaju tu tačku sa dnevnog reda umjesto da glasaju protiv nje.

"Ali to znači da je osuda javnosti takva da se ponovo ne priča o tome, nego se ostavlja za neko drugo vrijeme, pa to neće više biti ANP 2018/2019, već 2019/2020. Pravi stav njihov bi bio da glasaju protiv njega i to bi im obaveza nalagala kako je javno mjenje i rezolucija Narodne skupštine", rekla je Dušanka Majkić, SNSD-ov delegat u DN PS BiH.

Nije prvi put da SDS-ovi i PDP-ov ministari skidaju tu tačku sa dnevnog reda. Do sada nisu željeli da se izjašnjavaju o ANP-u, ali se bliži kraj godine do kada je rok da se Akcioni nacionalni plan, na kom insistira SDA, pošalje u Brisel.