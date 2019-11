Akcioni nacionalni plan skinut je sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara. Baš kako je to ATV i ranije pisala, inicijativu za skidanje te tačke pokrenuo je Mirko Šarović.

Na sjednici danas se nisu pojavili Igor Crnadak i Dragan Mektić, ali je uvažen zahtjev Šarovića da se o ANP-u ne glasa. Šarović ne zna sa sigurnošću koji je put ANP skinut sa dnevnog reda. Nije siguran ni da li će neki naredni put, možda, ANP doživjeti drugačiju sudbinu.

“Ako bude jedanaesti vidjećemo, ovih devet, deset nismo razmatrali i smatramo da smo o tome razgovarali i ranije na Kolegiju, odboru za ekonomiju, nekim drugim forumima i rekli smo da ovaj Savjet u ovom formatu kakav jeste ne treba da razmatra ANP", kaže Mirko Šarović, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

Da će opozicija iz RS koja sjedi u tehničkom Savjetu ministara BiH skinuti sa dnevnog reda izjašnjavanje o ANP-u znao je i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Da bi usvajanje ANP-a bio opasan po srpski narod i danas je ponovi. Poručuje i to da ne želi granice sa Srbijom, pogotovo ne vojne, kako to predviđa sporni dokument koji otvara vrata BiH ka NATO-u.

“ Ja sam njima to i juče rekao, eto zahvaljujem se. To je opasan stvar za nas, to je stvar koja nas dijeli od Srbije, a ja to ne želim da vidim. Da su se ponašali da ni oni ne žele ali, neka bude za danas tako. Ako se danas postupa, evo zahvaljujem se", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

ANP do kraja godine trebao bi biti poslat u Brisel. Na usvajanju i slanju ANP insistira SDA, pa to već godinu dana stavljaju kao glavni uslov SNSD-u za formiranje vlasti na BH nivou. Kako će se ministri SDS-a i PDP-a očitovati jedanaesti put još se ne zna, ali se zna da je Narodna skupština RS donijela odluku o vojnoj neutralnosti i jasno rekla da srpski narod ne želi da bude dio evroatlanske alijanse.