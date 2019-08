ANP ponovo uslov Sarajeva za formiranje vlasti

Da se sporazuma trojice lidera opet zakomplikuje, opet su se pobrinuli u SDA. Saopštavaju da je rješenje svih problema i formiranje Savjeta ministara modifikovani godišnji nacionalni plan za članstvo u NATO.

Oni su opet tumačili sporazum pa su nekako shvatili da su baš to potpisali lideri. To su najobičnije laži, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Poziva članove SDA pažljivo pročitaju dokument.

"Mi smo spremni da sprovedemo sporazum koji smo potopisali, ali nismo spremni da sprovodimo ono što neko tumači da smo potpisali", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Očigledno se u SDA baš i ne dogovaraju oko stavova, jer Šefik Džaferović netom po saopštenju pričao kako se mora oko svega naći kompromis i kako se nada da će baš tako biti u utorak. On nekako vjeruje da se može nači rješenje i za sadržaj i za eventualno slanje ANP-a, ali i za mandatara za sastav Savjeta ministara.

"I jedno i drugo su zakonska obaveza i zadiru u domen vladavine prava. Stoga je obaveza svih da se ponašaju u skladu s tim. Sve ovo se mora poštovati u cijelosti. Nije moguć parcijalan pristup u rješavanju navedenih pitanja", istakao je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH.



Akcioni nacionalni plan iz pravnih razloga ne može biti ni predmet bilo kakve rasprave na zakazanoj redovnoj sjednici Predsjedništva BiH, u utorak. Razlog tome je nepripremljen materijal i zato je neprihvatljivo za kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH, pojašnjavaju to iz kabineta Milorada Dodika. Svaka tačka mora da bude marljivo pripremljena i što je u ovom slučaju najbitnije da se zna ko je njen predlagač, jer prema sadašnjem neusaglašenom dnevnom redu ANP stoji kao posljednja tačka i to bez predlagača.

"Da bi tačka bila, moramo da vidimo ko je uopšte predlagač te tačke, koji su materijali uz tu tačku, da li imamo mišljenje, da li su odgovarajuće komisije dostavile, da li su drugi organi, to vam je ne samo za ovu, za bilo koju. Ne vjerujem da će i gospodin Džaferović koji je pravnik koji je sposoban i ugledan da će i on to dozvoliti da tačka dođe na dnevni red ukoliko ona ne ispunjava uslove po poslovniku član 21, stav 6", naglasio je Dragoljub Reljić, savjetnik Milorada Dodika za ustavno-pravna pitanja.

Dokument sa naznakom ANP-a jutros je stigao u kabinet srpskog člana. Osim naslovne strane da je iz avgusta 2018. i 165 strana, nije naznačeno od koga je dokument došao. Iz sekretarijata "pretpostavljaju" da je od predsjedavajućeg Željka Komšića koji je za utorak zakazao dvije sjednice. Jednu redovnu na kojoj bi, po njegovom mišljenju trebao da bude ANP na dnevnom redu i vanrednu koju je zakazao na zahtjev srpskog člana Predsjedništva sa samo jednom tačkom dnevnog reda – prijedlog imenovanja predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

"Gospodin Dodik ima sljedeće mogućnosti, prihvatiti ANP, potpuno odbiti ANP ili prihvatiti ANP i predložiti eventualne izmjene koje su prema njegovom mišljenju opravdane, pa da se onda svi o tome izjasnimo. O njegovom stavu o ANP-u zavisi će i moje glasanje o predsjedavajućem", rekao je Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Vidljivo je da Željko Komšić želi da zakomlpikuje imenovanje Zorana Tegeltije za novog predsjedavajućeg Savjeta ministara, tvrdi to SNSD-ov Staša Košarac. Očekuje i u narednom periodu da upravo hrvatski član Predsjedništva bude najveći kočničar formiranja vlasti. Što se tiče srpskog člana zna se da će se pridržavati rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.

"Srpski član Predsjedništva gospodin Dodik neće podržati aktivaciju tog plana i biće sigurno protiv i ono što možemo da pretpostavimo da tu postoji poslovnički problemi sa tom tačkom dnevnog reda, ali isto tako treba reći da postoje jasne strukture u institucijama BiH koje modeliraju stranci i koji očogledno žele da zakomplikuju izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara i sa druge strane da pokušavaju da se ospori sporazum tri ključne političke strukture u BiH", istakao je Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Sjednica predsjedništva BiH zakazana je za utorak u 11 časova. Konsultacije su zakazane sat ranije. Očekuje se oko 40 tačaka. ANP je posljednja tačka predloženog dnevnog reda. Ona će kao i ostale tačke biti predmet konsultacija. Ukoliko tačka ne bude ispunjavala uslove, neće moći biti na dnevnom redu.