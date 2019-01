Ambasador Hrvatske u BiH smijenjen jer je 9. januara bio u Banjaluci?

Ivan Del Vekio smijenjen je sa funkcije Ambasadora Hrvatske u BiH zato što je 9. januara bio u Banjaluci na proslavi dana Republike Srpske, odluka je to Vlade Hrvatske - a prenijeli su je hrvatski portali.

Hrvatski ambasador nije komentarisao odluku Vlade, ali je još ranije poručio da je u Banjaluku došao da se sastane sa srpskim članom predsjedništva BiH, Miloradom Dodikom. Ne stišava se bura ni zbog dolaska lidera HDZ-a Dragana Čovića. U Čovićevu i Del Vekijevu odbranu stao je srpski član Predsjendištva BiH. Milorad Dodik poručuje da je Dan Republike Srpske obilježen na zakonski legitiman i legalan način i da je zahvalan svima koji su 9. januara bili gosti u Banjaluci.

"Nama su dragi svi gosti koji dođu i zahvalan sam ljudima koji su tu bili. Koliko znam, ambasador nije bio ni na prijemu odlikovanja kod predsjednice, nije bio ni na defileu, ni na akademiji, a negdje ranije smo se dogovorili da se vidimo toga dana u Banjoj Luci. Negdje na samom kraju prijema ja sam se sreo s njim. Kako to neko tumači, to je njihova stvar. U svakom slučaju, veoma sam zadovoljan i zahvalan sam gospodinu Čoviću što je bio s ljudima iz hrvatskog naroda i mislim da to zaslužuje našu pažnju," rekao je Dodik.

Čović, ali i drugi koji su došli doživjeli su orkestrirane napade. Bez obzira na neraščišćena istorisjka pitanja i mi ćemo na njihov poziv, kad budu obilježavali važne datume, bitu tu, poručuje Dodik. Da u dolasku lidera HDZ na proslavu Dana Republike nema ništa loše misle i njegove stranačke kolege. Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda poručuje da je medijskim ličnom hrvatskih predstavnika, koji su 9. januara bili u Banjaluci, nastavljena antihrvatska histerija u BiH.

"Huškački medijski izvještaji napisani su u poznatim političkim centrima, a posjeta hrvatskih zvaničnika Banjaluci samo je nastavila antihrvatsku histeriju i kampanju započetu još prije oktobarskih izbora. Nemam kompleks da se pojavim bilo gdje i da se suočim s bilo kim, niti ću se pravdati bilo kome što ne mrzim i što sam spreman da sarađujem za dobrobit svih," rekao je Bevanda.

Bevanda je pozvao sve političke aktere u BiH da prestanu da stvaraju atmosferu negacije i podjela. Osim lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, na obilježavanju Dana Republike Srpske u Banjaluci, 9. januara, bili su i Vjekoslav Bevanda, Davor Čordaš, Josip Jerković i Josip Grubeša.