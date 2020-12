Ambasador BiH u SAD Bojan Vujić se sastao sa Metjuom Palmerom

Na zvaničnom Twitter profilu saopšteno je da se juče Bojan Vujić sastao sa Metjuom Palmerom, specijalnim predstavnikom za zapadni Balkan.

We appreciate our partnership with the Embassy of Bosnia and Herzegovina, led by Amb Bojan Vujic, who met today with Matthew Palmer, Special Representative for the Western Balkans. We thank the Ambassador for his dedicated leadership representing all citizens of BiH. pic.twitter.com/SXpxgRBPzt

— DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) December 4, 2020