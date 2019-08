Pojedine ambasade u BiH su znale da direktor Obaveštajno-bezbjednosne agencije BiH Osman Mehmedagić Osmica posjeduje sumnjivu diplomu i o tome su obavijestili bivše članove Predsjednštva BiH, ali ništa nije poduzeto.

Tvrdi ovo za Srpskainfo delegat SNSD u Domu naroda BiH Sredoje Nović povodom afere „Osmica“.

Srpskaifno je juče objavila ekskluzivnu informaciju da je Inspekorat Republike Srpske naredio da se Osmici poništi diploma sa Univerziteta za poslovne studije Banjaluka, jer je utvrđeno niz propusta.

Nović nam je rekao da ga ovakve stvari u BiH ne iznenađuju i da ima još ljudi koji su na bitnim funkcijama sa sumnjivim diplomama.

"Ovo pokazuje da moral ne znači ništa, a novac i stranačka pripadnost znače sve. Za ovu diplomu znale su pojedine ambasade u BiH koje su tada upozoravale članove prethodnog Predsjedništva BiH da moraju voditi računa o tome, ali ništa nije urađeno. Nije on jedini, ima još ozbiljan broj ljudi koji su na bitnim mjestima, a čije diplome u najboljem slučaju nisu vjerodostojne", kaže Nović.

Dodaje i da bi se i sam Mehmedagić trebao što prije oglasiti i reći da li su tačne ove optužbe i kako je došao do diplome.

"Nemamo razloga da ne vjerujemo u inspekciju koja je uradila kontrolu njegove diplome. Ako ju je dobio na sumnjiv način, treba ga pitati ima li morala da još bude na toj funkciji. Ako je sve ovo tačno, Rektorat ovog univerziteta mora preduzeti ozbiljne mjere i da svi koji su u tom učestvovali da budu kažnjeni. Svim profesorima koji su učestvovali u krivotvorenju diplome treba oduzeti zvanje", poručio je Nović.

Resorni ministar u Vladi RS Srđan Rajčević za Srpskainfo kaže da nije upoznat sa detaljima ovog konkretnog slučaja, ali kao nadležni ministar daje podršku radu prosvjetne inspekcije.

"Podržavam rad prosvjetne inspekcije bez obzira na to ko je predmet kontrole i bez obzira o kojem se imenu i prezimenu radi. I ranije sam naglašavao da je naš nacionalni prioritet sređivanje stanja u visokom obrazovanju, što svakako uključuje i djelovanje po pitanjima neregularnosti u sticanju diploma. Moram da naglasim da sadašnji Zakon o visokom obrazovanju ne pruža dovoljan osnov za obračun sa ovakvim pojavama, ali budite ubijeđeni da će novi zakon to adekvatno definisati. Nema više igre sa sudbinom ovog naroda i društva i država će pokazati svoju odlučnost", izričit je Rajčević.

Jelana Trivić poslanik PDP u Narodnoj skupštini RS rekla nam je da dalje treba istražiti ovaj slučaj i da neko ko obavlja javne funkcije i finansira se iz državnog novca ima obavezu da polaže računa građanima. Ona kaže do to važi i za ministra i poslanike, na svim nivoima vlasti.

"Ako je riječ o falsifikovanoj diplomi onda se tu radi o krivičnom djelu. Planiramo da uputimo incijativu prema NS RS da se obavi revizija diploma svih zaposlenih u javnim institucijama. Sigurno da ima u javnoj upravi još mnogo takvih slučajeva", istakla je Trivićeva.

Ona je pojasnila da kada je riječ o kontroli diploma da tu ne treba gledati stranačku pripadnost, ili nešto drugo.

"Toliko mladih ljudi odlazi odavde baš zbog toga. Sigurno ganatujem da je to jedan od prvih pet razloga za odlazak mladih, to što neko prima platu, a ima lažnu diplomi i to svi znamo, a šutimo", kaže Trivićeva.

Portparol MUP RS Mirna Miljanovoić je rekla da su oni postupali u ovom predmetu i da su po nalogu Tužilaštva BiH reagovali i izuzeli određenu dokumentaciju koju su im dostavili.

Osmica je poznat po tome što je tokom rata bio obezbjeđenja Aliji Izetbegoviću, a dovodili su ga i u vezu sa ratnim zločinima i ubistvima Srba u Sarajevu.

Podsjetimo, po nalogu Tužilaštva BiH republičika prosvetna inspekcija izvršila je kontrolu na Univerzitetu za poslovne studije.

Tom prilikom utvrđeni su brojni propusti oko priznavanja ispita koje je Osmica položio na drugom fakultetu, zatim na brojnim prijavama za ispit nedostajali su ključni podaci, pored toga nađeni su i drugi propusti.

Provjera valjanosti diploma

Portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić rekao nam je da oni rade na širem predmetu koji se odnosi na provjere zakonitosti i valjanosti diploma rukovodioca agencija za provođenje zakona na nivou BiH.

"U ovom predmetu vrše se provere koje su još uvijek u toku, pa zbog toga u ovom trenutku ne možemo davati više informacija, niti detalja", rekao je Grubešić.

Ranije afere sa diplomama

Podsjećamo da ovo nije prva afera u vezi sa izdavanjem ili priznavanjem diploma koja je uzdrmala BiH.

Kako je i „EuroBlic“ izvještavao ranije, prosvjetni inspektori su prije više od decenije, tako, provjeravali i validnost diploma Slavjanskog humanitarnog univerziteta u Moskvi, koje su nostrifikovane u RS, a nekoliko godina kasnije u javnosti su osporavane i diplome koje su i pojedini funkcioneri u BiH sticali na jednom fakultetu u Srbiji.

Prije šest godina otkriveno je i da je među diplomama priznatim u RS bilo i lažiranih diploma doktora nauka, te je resorno ministarstvo nakon toga najavljivalo reviziju svih stranih diploma koje su priznate u RS. BiH je prije nekoliko godina tresla i afera u vezi sa ekspresnim dobijanjem diploma na nekim fakultetima u Brčko distriktu.