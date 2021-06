Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je ambasador BiH pri UN Sven Alkalaj manipulator koji je učinio sve da dodatno uruši povjerenje u BiH.

"Prekršio je Poslovnik o radu Predsjedništva BiH, u kojem se navodi da ne mogu javno da se iznose spoljnopolitički stavovi koji nisu usaglašeni konsenzusom", istakao je Dodik i dodao da konsenzusa nije bilo.

Dodik je dodao da Alkalaj nije imao saglasnost da se obrati pred Savjetom bezbjednosti UN, što znači da nije mogao tamo da ni govori sinoć jer za to nije bilo konsenzusa u Predsjedništvu BiH.

"Treba biti bezobrazan i bitanga da se na taj način radi kao što je to on učinio, klevećući Srbe kao što je to on učinio, tražeći da mi ostanemo u okviru BiH i živimo zajedno. Iskoristio je priliku, on i njegovi naredbodavci Bisera Turković i drugi iz SDA i radikalnog bošnjačkog krila da okleveću Srbe i nanesu im bilo kakvu štetu kad god mogu", rekao je Dodik novinarima.

Dodik je istakao da predstavnici Republike Srpske ostaju da se bore za svoja prava, za slobodu i za Republiku Srpsku, državu u koju vjeruju, jer ne mogu da žive bez države i bez slobode.

"Danas imamo to. Imamo našu slobodu, imamo dvije države Republiku Srpsku i Srbiju", istakao je Dodik.

Dodik je dodao da nikakav Sven Alkalaj nije dovoljan da to uruši i da je obraćanje pred Savjetom bezbjednosti UN samo dio njegove male duše u pokušaju da nanese neku štetu Srbima.

"Bilo je i Nato bombardovanje, pa smo preživjeli. Preživjećemo i ovo vrijeme", naglasio je Dodik.

On je dodao da su /ministar inostranih poslova u Savjetu ministara/ Bisera Turković i drugi uspostavili neku novu praksu u radu zajedničkih institucija.

"Svim našim ljudima u diplomatskom sistemu sam rekao da nemaju potrebe da više slušaju Biseru Turković, pa ćemo vidjeti na šta će ovo izaći", zaključio je Dodik.