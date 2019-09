Narodna skupština Republike Srpske na Šestoj posebnoj sjednici usvojila je odluku o razrješenju potpredsjednika Senada Bratića koji je SDA kadar.

Potpredsjednik SNSD Nebojša Radmanović odgovara na optužbe zbog smjene Bratića te govori o političkoj situaciji u BiH.

– Ovdje su potpuno različite politike u pitanju, o tome treba govoriti. Ovdje nije grubi sukob oko pojedinih ličnosti SDA i SNSD, ali jeste oko koncepcija BiH. SNSD otkako postoji ponavljamo i potcrtavamo tu priču za Dejtonski mirovni sporazum – rekao je Radmanović te dodao:

“Ako je neko sumnjao ko pravi krizu u BiH mogao je to da vidi po Kongresu SDA koji je potpuno različit u odnosu na sve druge kongrese u BiH i potpuno protivan Dejtonskom mirovnom sporazumu odnosno Ustavu BiH. Od prvog dana potpuno je isti njihov stav u kom je dominacija jednog naroda nad drugima u BiH nedopustiva. To je anahrono, nije u skladu sa svjetskim trendovima u 21 vijeku.”

Za Radmanovića postoje i opcije u kojima nema Bosne i Hercegovine.

– Oba doma u Parlamentu BiH ne rade. Ako bi došlo do raspuštanja Doma naroda onda nema BiH. Ovako, ona ima još uvijek neku šansu ako ćemo se dogovarati u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ako neko posegne da jednostrano preglasa srpskog člana u toj stvari onda stvarno nema BiH. Onda preuzimaju odgovornost. Pokušavaju da izvuku da je kriv SNSD. To nije tačno, možemo i dokazati – rekao je Radmanović za N1 kazavši kako zakonski ne postoji mogućnost veta.

Prebacivanje nadležnosti sa države na entitet koje su izvornim Dejtonom postojale Radmanović vidi kao realan cilj ukoliko do formiranja vlasti ne dođe:

– To zavisi samo od nas. Mi smo još uvijek u fazi da pokušvamo da se dogovorimo sa drugom stranom da ih ubijedimo da je šteta što su neki ljudi iz međunarodne zajednice narušili Dejtonski mirovni sporazum, doveli do velikog broja prenosa nadležnosti koji je nepotreban bio. Znači, idemo tim putem. Pokušaćemo da istrajemo u tome – istakao je.

No, za Radmanovića to je opcija ukoliko ne dođe do dogovora:

“Ja bih rekao da su na čekanju iako ima onih koji misle da je propao Sporazum i da od toga nema ništa. Kažem da su na čekanju zato što mislim da nikad ne treba zaboraviti na dogovaranje, ne treba reći nećemo se više dogovarati. Mislim da se dogovor u BiH može postići baš na bazi ovog Sporazuma iz avgusta.”

“Ako neko računa da treba da funkiconiše zemlja onda mora da dođe do novog Savjeta ministara. Tu smo dogovorili sve osim ANP, sad smo digli dodatne tenzije ali mislim da nije sve propalo”, dodao je Radmanović.

Govoreći o slanju ANP Radmanović odlučan:

“Kao što piše u rezoluciji Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. Tako mislim da svi treba da se ponašaju.”

Rekao je kako je pogriješio u svojim prethodnim prognozama da će Savjet ministara biti formiran do kraja 2019. godine te da ne zna šta bi se moglo dešavati. Takođe je istakao da Republika Srpska ne bi dozvolila upotrebu bonskih ovlaštenja kada bi međunarodna zajednica došla do te odluke.