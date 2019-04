Agencija za razvoj visokog obrazovanja odbila da registruje Univerzitete iz Srpske

Univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, iako su akreditovani nisu registrovani, jer je Enver Halilović, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja, odbio da ih upiše u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH. Vlada Republike Srpske je najavila svoje mjere - dali su rok od sedam dana Agenciji da registruje ove univerzitete, u suprotnom će tražiti zamrzavanje statusa srpskih članova u Upravnom odboru agencije kao i zamjenika direktora, najavljuju inicijativu za smjenu Halilovića, ali i krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službene dužnosti.

"Mi nećemo ni u kom slučaju dozvoliti da naša dva javna univerziteta ne budu upisana u državni registar, bez obzira što su oni sada u stanju koje se može smatrati akreditovanim, i oni jesu akreditovani, shodno rješenju naše agencije. Ovo je apsolutno nedopustivo. Ovo je zaista crvena linija koja prijeti da eskalira do te mjere da se potpuno uruši obrazovni sistem u BiH, i što mogu da kažem - Republika Srpska neće biti kriva za to", kaže Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacione tehnologije Republike Srpske.

Delegacija EU je dala rok do 31. marta da se proces akreditacije u BiH okonča i da svi univerziteti budu upisani u zajednički registar, a ministar kaže da uprkos njihovim urgencijama da to što prije bude učinjeno nisu dobili odgovor iz Agencije. Rajčević ističe da je zamjenik direktora, Slobodan Stanić, htio da požuri proceduru, da sve bude završeno prije roka. Stanić kaže da su tri komisije sa liste stručnjaka Agencije otišle na javne univerzitete u Zenicu, Banjaluku i Istočno Sarajevo. Njihove pozitivne izvještaje je pregledala tročlana komisija za davanje preporuka, i oni su dali preporuku direktoru da su svi kriterijumi ispunjeni. Stanić je napisao preporuku jer je direktor bio odsutan, ali je ona, kaže - volšebno nestala.

"To je otišlo na protokol, i to je na protokolu zaustavljeno. To je bilo 27. marta, pred kraj radnog vremena, ostalo je na protokolu da bi sutradan na njemu bilo zaustavljeno, i bez davanja rješenja o stavljanju mog rješenja van snage, direktor je doputovao u međuvremenu iz Podgorice, i na jedan način izdao novo rješenje, bez da je komisija dala svoje mišljenje, koje je negativno", kaže Slobodan Stanić, zamjenik direktora Agencije.

Direktor Agencije negira postojanje bilo kakve preporuke Slobodana Stanića, i kaže da Republika Srpska ne može sama da akredituje univerzitete. Za optužbe iz Republike Srpske da je visoko obrazovanje u BiH njegov talac, odgovara da se radi o nastavku političkog terora prema njemu lično i prema agenciji.

"Ono što je sporno i što je neprihvatljivo jeste da Ministarstvo donosi rješenje o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa bez prethodne preporuke ove agencije. Članovi komisije su formirani mimo članova liste Agencije BiH, koja ima isključivo pravo da vodi listu o stručnjacima za vršenje akreditacije", kaže Enver Halilović, direktor Agencije.

Iz Vlade Haliloviću poručuju da je očigledno da je njegovo odbijanje da registruje univerzitete u Banjaluci i Istočnom Sarajevu očigledna politička opstrukcija. Imaju rješenje ako se opstrukcije nastave.

"Ukoliko ove inicijative ne urode plodom, RS će u okviru novog zakona o visokom obrazovanju, koji planiramo donijeti na ljeto ove godine definisati ona normativna rješenja koja idu u pravcu nepriznavanja nadležnosti agencije na nivou BiH", kaže Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacione tehnologije Republike Srpske.

Proces ponovne akreditacije je bitan zbog međunarodnog priznanja domaćih diploma, studentske mobilnosti, kao i učešća univerziteta u međunarodnim projektima.