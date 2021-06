Afere koje potresaju Američki univerzitet u BiH: Od sporne diplome do reketiranja studenata

Američki Univerzitet u BiH u proteklim mjesecima u fokus javnosti, osim po spornoj diplomi direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH dospio je i zbog prijava studenata koji su direktora te visokoškolske ustanove optužili za reketiranje.





Rad Američkog univerzitata u BiH u proteklim mjesecima je pod lupom istražitelja državnog i kantonalnog tužilaštva koji imaju formirana dva predmeta.

Dok je za Tužilaštvo BiH sporna diploma koju je ovaj univerzitet izdao direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću, Kantonalno tužilaštvo u Tuzli radi na predmetu koji je formiran na osnovu prijava studenata te visokoškolske ustanove.

Prvu mrlju na Američki univerzitet u BiH bacila je informacija o sumnji u vjerodostojnost diplome koja je izdata Mehmedagiću, zbog, kako je ranije navedeno iz Tužilaštva BiH, činjenice da ju direktor OSA-e BiH nikada nije spominjao do trenutka kada mu je poništena diploma sa fakulteta u Banjoj Luci.

Državno tužilaštvo formiralo je predmet, a nedugo nakon toga u javnost je isplivala i prijava nekolicine studenata Američkog univerziteta u Tuzli, a u kojoj su naveli da je Prcić od njih prošle godine tražio dodatnih 1.500 KM za izdavanje diploma.

Decidno rečeno, studenti su Prcića prijavili za reketiranje, a Tužilaštvo TK je na osnovu toga kreiralo predmet te direktora univerziteta prije nekoliko dana ispitalo u svojstvu osumnjičenog.

Cijela ova priča krenula je od Jasmina Memića, studenta Američkog univerziteta u BiH koji je, kako nam je kazao, prijavio nezakonite radnje i reketiranje studenata od Prcića.

"Taj iznos se prvobitno tražio za reakreditaciju univerziteta, a kasnije za troškove administracije. Tim iznosom se uslovljavalo dobijanje diploma. U ovom trenutku mi iščekujemo rezultate istrage, a u sve je uključeno i Ministarstvo obrazovanja TK te inspekcije. Nadamo se da će se to što prije desiti, a kako bi naša agonija bila završena i kako bismo mogli upisati master studije i zaposliti se u svojoj struci", kaže nam Memić.

On je na Američkom univerzitetu u Tuzli studirao četiri godine, a kako tvrdi, za to vrijeme svjedočio je određenim nepravilnostima administracije, prvenstveno Prcića.

"Školarinu smo uredno plaćali, a čak smo jednu morali platiti i prije nego što je to bilo navedeno u ugovoru. Dokazni materijal za to sam predočio nadležnima. Moram reći da mi je žao što se cijela ova situacija odužila, jer određeni broj studenata nije imao mogućnost pronaći posao bez diplome", kaže nam Memić, istaknuvši da se godišnja školarina u prosjeku kretala od 2.500 do 2.800 KM, dok je za strane državljane bila skuplja.

Sve navode ovog studenta danas je negirao Prcić, koji je neposredno prije hapšenja kazao da je zbog svih dešavanja univerzitet na čijem se čelu nalazi prestao s radom.

"Studenti su iznijeli čistu laž vezano za reketiranje. Mi imamo notarske dokaze, gdje je grupa studenata mijenjala svoje ocjene u sistemu, a oni su nas prijavili 13. jula prošle godine. Mi prošle godine zbog pandemije nismo ni dodjeljivali diplome do oktobra, s obzirom na to da nismo ni radili od marta", navodi Prcić.

Policijski službenici su ranije obavili pretres univerzitetskih prostorija, gdje su izuzeli materijalnu dokumentaciju, među kojima su bile i diplome studenata. Tim činom je, kako navodi Prcić i zvanično došlo do prekida rada Američkog univerziteta u BiH.

"Studentu s kojim ste razgovarali mi smo izašli u susret te smo mu školarinu sa 12.600 KM spustili na 2.500 KM, sa knjigama i ostalim priborom. Imali smo takođe još nekoliko takvih studenata i njima u školarini nije bio uračunat udio koji se odnosi na obnovu akreditacije univerziteta, koja košta 460.000 KM. S obzirom na takvu situaciju, mi smo njima poslali e-mail sa obavještenjem da ko želi može participirati u plaćanju dodatnog iznosa", navodi Prcić.

Prcić takođe i ovaj slučaj povezuje s ranijim predmetom koji vodi državno tužilaštvo. Kako je zaključio, cilj je da se na njega izvrši pritisak, kako bi poništio diplomu direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH koju je dobio na Američkom univerzitetu u BiH.

Direktor Američkog univerziteta u BiH nakon današnjeg hapšenja sproveden je u prostorije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK, a nakon saslušanja će biti predat nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje.

Dok cijela ova saga ne bude razriješena, sasvim je izvjesno da studenti svoje diplome o završenom Američkom univerzitetu u BiH, neće dobiti. Dokumente im nema ko ni izdati, ako uzmemo u obzir da su prostorije u Tuzli prazne i bez aktivnih zaposlenika, a sa dijela zgrade u kojoj je bila smještena ova visokoškolska ustanova, uklonjena je i tabla.

