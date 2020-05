Afera "Respiratori": SIPA oduzela telefon šefu kabineta Fadila Novalića

U sklopu istrage u aferi "Respiratori" oduzteti su mobilni telefone šefu kabineta Fadila Novalića, Hasanu Ganibegoviću i sekretaru Vlade FBiH, Editi Kalajdžić.

Federalni mediji pišu da je Hasan Ganibegović, desna ruka premijera Novalića. On je došao u fokus javnosti 10. maja kada je objavljena fotografija na kojoj se vidi da se na Ilidži sastao s advokatom direktora "Srebrene Maline", Kadrijom Kolićem. Zbog afere koja trese federaciju zasijedala je i Vlada Federacije BiH. Vlada traži mogućnost raskida ugovora sa "Srebrenom malinom" ili proglašavanje ugovora nevazecim.

Nakon sjednice, Vlada se nije oglašavala. Pripadnici SIPE i Tužilaštva BiH su juče u prostorijama Vlade FBiH pregledali svu dokumentaciju u vezi sa aferom Respiratori. Dio dokumenata je izuzet i predmet je dalje istrage.

"Tužiteljstvo BiH zaprimilo je stručno vještačenje u okviru predmeta „Respiratori“. Svi respiratori su u predmetu locirani i evidentirani. Izvršeno je stručno vještačenje . U nalazu vještaka utvrđeno je da nabavljeni ventilatori ne posjeduju ni minimum potrebnih karakteristika za adekvatan tretman pacijenata u jedinicama intenzivne terapije među kojima spadaju pacijenti oboljeli od Kovida19", kaže Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH.

Sporni nalog za nabavku potpisom je ovjerio tadašnji direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. On je susupendovan sa te funkcije na sjednici Vlade FBiH 12. maja. Da se dobar glas daleko čuje, a loš još dalje potvrđuje i to da se o aferi piše i preko Atlantika. Njujork Tajms objavio je tekst o tome kako je preduzeće koje se bavi proizvodnjom i preradom malina kupilo 100 medicinskih resipratora iz Kine i to neupotrebljivih, plaćenih 10,5 miliona maraka iz budžeta jedne Vlade. Ugledni list je naveo da ne čudi što se afera desila baš u BiH.

"Navodi o korupciji nisu iznenađenje u BiH, koja je loše rangirana na godišnjoj svjetskoj listi o korupciji Transparensi Internešnala. Posmatrači su prošle godine BiH postavili na 101. mjesto od 180 zemalja", poručuju iz Njujork Tajmsa.

Cijeli slučaj od četvtog maja istražuje SIPA i Tužilaštvo BiH. Podsjećamo da je preduzeću „FH Srebrena Malina“ iz Srebrenice za nabavku kineskih respiratora nalog izdala Federalna uprava civilne zašitite. U tom trenutku ovo preduzeće nije imalo dozvolu za promet medicinske opereme, a saglasnost Agencije za lijekove BiH za uvoz dobili su retroaktivno, tj. tek nakon kupovine.