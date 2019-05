Advokati tvrde da nema osnove za optužbe Tegeltije

Biznismen iz Velike Kladuše Nermin Alešević je u Tužilaštvu BiH puna dva sata davao izjavu o snimku u kom se vidi predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija i inspektor SIPA-e Marko Pandžo, a za koji tvrdi da je sam napravio. Za brojna pitanja medija Alešević danas nije bio raspoložen. Predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija sinoć je rekao da snimak potvrđuje njegove navode da političko-paraobavještaje strukture žele kontrolu nad pravosuđem. Iz Tužilaštva BiH danas se nisu oglašavali, iako su počeli sa ispitivanjem aktera sa video snimka. I u SIPA-i danas bez komentara.

Kako ATV nezvanično saznaje, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu SIPA-e izvršiće odgovarajuće provjere vjerodostojnosti videa u kom se imputira da je njihov inspektor Marko Pandžo uzeo novac. Od izvještaja unutrašnje kontole zavisiće da li će Pandži biti određene disciplinske mjere.“

Zato su se danas oglasili ugledni sarajevski advokati, koji su rekli da u ovoj konstalaciji Milana Tegeltiju niko ne može da optuži. Jedan od njih je Asim Crnalić koji kaže da vjeruje Tegeltiji, da nije imao vezu sa bilo kakvim vidom korupcije, kao što se može vidjeti na snimku i da je inspektor ugovarao dar za sebe.

"Na spornom snimku se jasno vidi da Milan Tegeltija nije gospodinu Aleševiću obećao da će predmet riješiti onako kako on želi. On je rekao Aleševiću da će vidjeti s kantonalnim tužiocem o čemu se radi. To je dopušteno, jer je zadatak predsjednika VSTS-a da utvrdi zbog čega neki predmeti stoje nerješeni,“ rekao je Crnalić.

I advokat Vlado Adamović smatra da Tužilaštvo BiH treba da se pozabavi sa dvije osobe. Nerminom Aleševićem, koji je nudio i dao novac, i sa Markom Pandžom, koji je navodno uzeo pare.



Iz VSTS-a juče su upozoravali da je krenula kapmanja napada na to pravosudno tijelo. Nepoznati muškarac, baš juče, iz Njemačke je telefonskim pozivom uputio prijetnje da će baciti bombu i pobiti sve u Tužilaštvu i VSTS-u, te da će napasti glavnog tužioca Gordanu Tadić. Saznajemo da je istraga za nepoznatim licem u toku. Cjelokupna situaciju zabrinula je i šefa delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemarka, koji kaže da nije lako u BiH raditi u pravosudnim institucijama.

“Pogotovo u ovakvim okolnostima jedne političke neizvjesnosti kada nemate zapravo formirane vlasti. Ovakvi incidenti, da tako kažem, zaista se mogu iskoristiti i zloupotrebiti. Zemlji je potrebno jedno profesionalno i nezavisno pravosuđe, pravosuđe u kojem nema političkog uticaja, uključujući i političke uticaje, isto tako, pravosuđe koje će biti u prilici da obavlja posao bez prijetnji, bez zastrašivanja,“ rekao je Vigemark.

Da li će Tužilaštvo BiH otvoriti predmet i po pitanju prijetnji još se ne zna. Ono što se za sada zna jeste da će Marko Pandža, inspektor SIPA-e, u ponedjeljak biti saslušan u Tužilaštvu.