305 zaposlenih u Kliničkom centru uzelo bolovanje

Dok se cijeli zdravstveni sistem u Evropi i svijetu nadljudskim naporima bori da se suzbije širenje koronavirusa, spasi što više života, što im nalaže i Hipokratova zakletva, u Bosni i Hercegovini na stotine pojedinaca zaposlenih u medicinskih ustanovama nalazi se na bolovanjima. Mnoga od njih uopšte nisu ni opravdana.

Alarmantan je podatak da je u najvećoj medicinskoj ustanovi, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), čak 305 osoba na bolovanju.

Ovu informaciju potvrdila je za "Dnevni avaz" prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a.

Ona je upozorila da je ovo ozbiljan problem i tvrdi da će bolovanja "srušiti cijeli sistem"

- Ukupno je 305 ljudi na bolovanju, ne samo plus oko 100 u izolaciji. No, dvije trećine ih je neopravdano. Mi oduvijek imamo problem s lažnim bolovanjima i srećemo te ljude po gradu, a mi radimo. Neki od njih su sami sebi pisali bolovanja, a domovi zdravlja im otvore bolovanje na osnovu takvog papira. Ljekari mnoge i ne pregledaju, a otvore im bolovanja. To je problem. Mi pratimo sva bolovanja i sva imena posljednje četiri i po godine. Ponavljaju se imena istih ljudi i istih doktora. Ja sam spremna sve nabrojati. Krajnje je više vrijeme - upozorila je direktorica Izetbegović.

Potvrdila nam je da je povećan broj bolovanja upravo u vrijeme pandemije i pozvala sve medicinske ustanove da se prestane s pisanjam lažnih bolovanja.