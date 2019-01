Zimska služba rade punom parom, putevi prohodni

Svi putni pravci i ulice iz prvog prioriteta su očišćeni i prohodni. Ekipe zimske službe su na terenu, gdje čiste puteve svrstane u drugi i treći prioritet. Jutros se u gradu čiste pješačke staze.

Prema podacima Odjeljenja za saobraćaj i puteve, linije javnog gradskog i prigradskog saobraćaja održane su na vrijeme.

Kako su naveli, najviše snijega ima na području Manjače, odnosno Stričića, Aginog sela i Krmina – oko 30 centimetara.

Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se da vožnju prilagode uslovima na putu.

Iz "Čistoće", koja održava gradsko područje, pozvali su sugrađane da ne parkiraju svoja vozila na nedozvoljena mjesta jer to otežava rad njihovim ekipama.

Inače, grad je podijeljen na 14 područja koji se čiste tokom zime, odnosno šest gradskih i osam seoskih. Ulice raščišćava šest preduzeća, koja su raspoređena po pojedinim rejonima.

Koji izvođači čiste snijeg u vašem naselju pogledajte ovdje.

Prognoza za danas: Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, u Banjoj Luci će danas biti oblačno sa snijegom promjenljivog intenziteta, od slabog do umjerenog. Doći će do formiranja snježnog pokrivača, koji u višim predjelima u široj regiji može biti desetak centimetara i više. Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana do umjeren, sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko -1°C, a najviša dnevna oko 1°C.