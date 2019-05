Manji zemljotres zatresao Banjaluku, epicentar u zoni velikog potresa iz 1969 godine

Prema podacima seizmologa epicentar je bio na području Banjaluke. Tlo se zatreslo u 22 časa i 31 minut.

Zemljotres je registrovan na potezu od Trapista ka Krčmaricama i to je region epicentralne zone zemljotresa iz 1969. godine koji je razorio Banjaluku, rečeno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

