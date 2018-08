Zapuštena tržnica u Lazarevu uskoro postaje organska pijaca

Zapuštena tržnica u banjalučkom naselju Lazarevo, koja godinama zjapi neiskorišćena, konačno bi mogla posluziti svojoj namjeni.

Na sjednici Skupštine grada najavljuju da će biti dodijeljena na upravljenje Centru za razvoj sela, koji bi od nje trebalo da napravi organsku pijacu. Najam štandova za proizvođače biće besplatan, kaže direktor Centra.

"To je naša želja, da na taj način pomognemo poljoprivrednicima, ali želimo da pomognemo i građanima Banjaluke koji će od onoga što danas imaju u ponudi, a to su uglavnom uvozni proizvodi, dosta koncentrovane robe, robe koja sadrži ogromne količine konzervansa i da budemo iskreni robe sumnjivog porijekla, eliminišemo i pokušamo jednom ozbiljnom kampanjom da privolimo naše građane da kupuju domaće proizvode i zdravu hranu", kaže Draško Ilić, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

Problem malih proizvođača su skupi štandovi, a besplatan najam predstavlja rješenje, kaže Milka Tamamović, koja se godinama bavi poljoprivredom. Još jedna prednost ove tržnice biće i podsticaj građanima, koji imaju uslove da se počnu baviti uzgojem hrane, a višak prodaju i zarade, kaže Milka.

"Ideja je odlična, nadam se da će sve to da zaživi kako treba. Prije svega zbog mještana Lazareva kojima je to veliki problem, jer je to bukvalno pored njihovih dvorišta, taj zapušten prostor koji je vlasništvo grada Banjaluka. Bilo bi zaista preljepo da taj prostor oživi i da se uredi, a jako korisno za sve male proizvođače", kaže Milka Tamamović iz Udruženja “Gradska bašta”.

Realizacijom ovog projekta, grad Banjaluka dobio bi jedinstvenu tržnicu na području Republike Srpske.