Za šetače stiže nova trim staza od mosta Venecija do Rebrovca

Uz jedno od najpopularnijih šetališta uz Vrbas, na potezu od mosta Venecija do Rebrovca, uskoro će biti izgrađena nova trim staza, u okviru nastojanja da se širom grada otvori što veći broj rekreativnih sadržaja. Na zadovoljstvo sve brojnije armije rekreativaca, nova trim staza protezaće se na dionici od oko 550 metara, uz jedno od najatraktivnijih šetališta uz Vrbas.

Prema tehničkoj specifikaciji, podlogu nove trim staze činiće prirodni materijal – tzv. malč, koji je već upotrebljavan na trim stazi u Parku Mladen Stjanović. Za izgradnju nove trim staze biće uloženo 70.000 KM, a izabrani izvođač bi trebalo da je izgraditi u roku od dva mjeseca.

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bičar, ističe da je javna nabavka za izgradnju nove staze već u toku i da bi izvođač mogao biti izabran već ovog mjeseca.

"Građani će uskoro dobiti još jednu trim stazu, na dionici između dva mosta koja je i do sada bila jako popularna među našim rekreativcima. Izgradnjom ove staze, prilagođene za rekreaciju, pružićemo im neuporedivo bolje uslove nego što je to do sada bio slučaj. Na izgradnju su nas, između ostalog, opredijelila i odlična iskustva sa novom trim stazom u Parku Mladen Stojanović koja pruža više nego dobre uslove za rekreaciju", rekao je Bilčar.