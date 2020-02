Za most u Srpskim Toplicama oko 3,5 miliona KM

Novi most jedva čeka Nenad Mišić koji u Srpskim Toplicama živi 60 godina. Kaže da će im, kada sve bude gotovo za deset mjeseci, život biti olakšan u smislu kretanja i obavljanja svakodnevnih obaveza.

"Rasteretiće se saobraćaj, pristupni putevi, lakše će se ići Istočnim tranzitom, nego Zapadnim, ko kuda treba. Od velikog je značaja. Sve što je bolje, što dolazi bolje, lakše ćemo se navići na bolje nego što je bilo ranije", rekao je Nenad Mišić.

Kada novi most spoji obale Vrbasa, rasteretiće se saobraćaj i skratiti vrijeme putovanja do grada. Za most je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 3,5 miliona KM. Četiri nova mosta u pet godina, vizija je Banjaluke. Ovim su na korak bliže od ostvarenja. Prvi čovjek grada na Vrbasu kaže, višestruk je značaj ovog projekta.

"Oslobađamo prostor u Toplicama kod stare banje koja sada ide u rekonstrukciju, čitav ambijent dobija novi izgled. Radi se novi banjski prostor, a postojeći most, koji je do sada korišten za saobraćaj i veoma je lošeg profila, postaće ambijentalni pješački most i biti dio jedne zone koja će služiti i za rekreaciju", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Podrška za mnogobrojne projekte u Banjaluci stiže i iz Vlade Republike Srpske. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju kaže, za pohvalu je što se, pored gradskog jezgra, realizuju projekti i na periferiji, prigradskim naseljima i selima. Cilj je građanima omogućiti normalan život.

"Kao ministar u Vladi Republike Srpske i po rođenju kao Banjalučanka mogu da budem srećna, zadovoljna i da se zahvalim ovoj vlasti na čelu sa Igorom Radojičićem što je realizovao vrlo krupne investicione, infrastrukturne projekte. Ja ne pamtim da je za kraći period ovoliko projekata realizovano", istakla je Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Izvođač radova je konzorcijum "Kozaraputevi" i "Prijedorputevi". Radovi bi, ako vremenski uslovi budu išli na ruku, mogli da budu završeni i prije roka.