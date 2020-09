Vodovodna mreža stiže u Brkiće - početak projekta "Voda 2"

Voda će konačno da stigne u Brkiće, u banjalučkom selu Borkovići. Počela je izgradnja vodovodne mreže duge 1.350 metara, za šta će biti utrošeno 70.000 KM.

Mještani kažu - ovo smo čekali godinama. Žarko Brkić ima 50 grla krupne stoke, koju je tek svaki treći dan vodio na pojilo, na obližnji potok.

"Hajde u ljetnom periodu, nekako i to bude malo preduhitrimo, ali zimi - dovučeš cisternu, voda zaledi, lupaš one bačve, popucaju. Ili ako im daš ledenu vodu, one obolijevaju, krave gube mlijeko, a mi - to nam je jedini izvor prihoda, te krave. Od toga živimo", kaže Žarko Brkić, Brkići.

Radi se o prvom poslu koji će biti realizovan u okviru projekta "Voda 2", vrijednog više od pet miliona evra. Ovaj projekat znači 50 kilometara nove vodovodne mreže i nekoliko desetina kilometara nove kanalizacije za banjalučka prigradska naselja. Nakon što problem vodosnabdijevanja bude riješen - gradske vlasti se nadaju da će mještani imati više nego dovoljno razloga da i dalje žive i rade u ovom dijelu Banjaluke.

"Ušli smo u fazu u kojoj nakon ovih magistralnih, ili primarnih cjevovoda, sada ulazimo u rješavanje lokalne mreže. Ovo je za zaselak Brkići, nakon toga slijede Gakovići, Kremenovići, dakle puno posla. Dvije godine će nam trebati da realizujemo sve što smo zamislili u "Vodi 2"", istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

"Dobiće sva sela vodu - i Obrovac, i Melina, i Kmećani, i Pervan, i Goleši, i Stratinska, i Slavićka, i Radosavska - sve do Verića je obuhvaćeno projektom "Voda 2". Tako da će svim ljudima ovo značiti i motiv i podsticaj da ostanu, da razmišljaju o nekom biznisu, i širenju farmi", naglasio je Dragomir Batar, odbornik u Skupštini Grada Banja Luka.

Pripreme za početak projekta "Voda 2" su trajale tri godine. Tokom tog perioda je završena fabrika vode "Crno vrelo", izgrađeni su primarni cjevovodi, obezbjeđena su sredstva preko Evropske banke za obnovu i razvoj i izabrani izvođači radova.