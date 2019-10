Vodovod: Izvođenje radova na cjevovodu, privremeni prekid u vodosnabdijevanju potrošača

Zbog izvođenja radova na cjevovodu u ulicama Bulevar vojvode Stepe Stepanovića na broju 240 (Ada) i u ulici Bana Milosavljevića, sutra može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača na navedenim lokacijama, saopštili su iz Vodovoda Banjaluka.

"Takođe, sutra če se izvodit radovi na sanaciji dva kvara, i to u MZ Bronzani Majdan (kod crkve) i MZ Borkovići – zaseok Kremenovići, što u periodu od 8,00 do 15,00 časova može dovesti do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih mjesnih zajednica", naveli su iz Vodovoda.

U toku ove sedmice radovi na izgradnji sekundarnog cjevovoda u Velebitskoj ulici (Lauš I) mogu dovesti do povremenih prekida u vodosnabdijevanju potrošača u navedenoj ulici.