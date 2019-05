Voda u Banjaluci bezbjedna za piće

Sa sigurnošću možemo reći da je voda u Banjaluci u potpunosti ispravna za piće - poručuju iz "Vodovoda". Nije im jasno otkud tolika hajka po društvenim mrežama da i pored svakodnevnih saopštenja da je voda ispravna neko upotrno tvrdi suprotno.

"Svi naši nalazi odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode. U principu, da bilo šta od parametara odstupa od Pravilnika - mi u tom slučaju moramo obustaviti vodosnabdijevanje," kaže Darijo Kuprešak, izvršni direktor za tehničke poslove u "Vodovodu" Banjaluka.

Sve se ''zakuvalo'' cvjetanjem algi u Vrbasu iznad brane. Iako su stručnjaci govorili da je, nedvosmisleno, u pitanju prirodna i bezopasna pojava, nesavjesni pojedinci su širili neprovjerene informacije.

"Da je bilo nešto toksično, to bi se manifestovalo ugibanjem organizama, a ne njihovim razvojem. Ono što jeste moglo da ovo prouzrokuje je to što smo imali poplavni period sa puno kiša, gdje se zemljište okolno sapira, i sa tim sapiranjem zemljišta u vodu dospiju azot i fosfor, koji su đubar - kao kad đubrimo njivu - tako se isto đubri i voda, i to može da izazove cvjetanje algi," pojašnjava Svjetlana Lolić, profesor biologije algi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci.

Iz Inspektorata kažu da su pojačali sve potrebne analize, u cilju zaštite zdravlja stanovništva.

"U okviru tih pojačanih aktivnosti i danas smo izvršili uzorkovanje sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, a sve u cilju kako bismo kontinuirano pratili stanje i mogli našim građanima dati relevantnu informaciju o kvalitetu i ispravnosti vode za piće. Prema svim dosadašnjim analizama nisu utvrđena nikakva negativna odstupanja ni promjene koje bi mogle ukazivati na određeni rizik," rekla je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Još juče se, zbog svega, oglasilo i Ministarstvo zdravlja. Oni su reagovali na dezinformacije plasirane preko društvenih mreža i u pojedinim medijima o ''izvorima iz Ministarstva koji su poručili da voda nije za piće". Ni Ministarstvo, ni Institut za javno zdravstvo, nisu dali bilo kakve informacije o tome da voda nije ispravna.