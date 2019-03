Više od stotinu atraktivnih sadržaja, privući što više turista i posjetilaca

Više od stotinu atraktivnih sadržaja pripremljeno je za program manifestacije „Proljeće u Banjaluci“, u nastojanju da se u grad na Vrbasu privuče što veći broj posjetilaca i turista, izjavio je gradonanačelnik Igor Radojičić.

Poslije današnje sjednice Organizacionog odbora „Proljeća u Banjaluci“, Radojičić je prenio da ovogodišnja manifestacija obuhvata period od 8. aprila do 15. juna, te naglasio da su pripremljeni izuzetni atraktivni sadržaji.

"Cilj je da se u tom periodu poveća broj događaja, da grad živi, da naši građani imaju više sadržaja u ponudi i da nam dolaze gosti i turisti, u vrijeme kad je naš grad najljepši",rekao je Radojičić, predstavljajući program ovogodišnje manifestacije.

On je naglasio da je jedna od važnih novina ovogodišnje manifestacije i to što će u Banjaluku, po prvi put, čartter letom dolaziti turisti iz Beograda, i to u organizovanim videknd turama po izuzetno primamljivim cijenama. Prema njegovim riječima, od 12. aprila, zajedno sa kompanijom „Kontiki“, organizuju su vikend čarter letovi za Banjaluku iz Beograda, gdje se gostima nudi vikend u Banjaluci, uz obilazak turističkih i kulturnih sadržaja. Ove, vikend ture dovodiće, između ostalog, i goste na sve popularniji „Ćevap fest“, koji će biti održan u periodu od 31. maja do 2. juna, i polumaratonske trke.

"Pored toga, već je ugovoren niz koncerata poznatih muzičara kao što su Zdravko Čolić, Željko Samardžić, Nikola Rokvić, Kemal Gekić, Saša Matić, Merima Njegomir, „One tri“ te nekoliko džez koncerata. Izdvojio bih, takođe, i drugi festival cvijeća te nekoliko manifestacija za mlade, kao što su, naprimjer, digitalna konferencija „Konverzija“, ali i prva konferencija di-džejeva", rekao je Radojičić.

Ususret ovoj manifestaciji, Radojičić je najavio da će izgled našeg grada biti obogaćen i sa nekoliko, jako zanimljivih intervencija u prostoru, koja, između ostalog, uključuje i jedan program koji se odnosi na obogaćivanje sadržaja izgleda Gopodske ulice.

"Biće tu i nekoliko malih interevencija u prostoru, različitih sadržaja i instalacija na više lokacija u gradu, od Trga Krajine gdje bi trebalo da bude „Bašta sljezove boje“ pa sve do instalacija na pojedinim zelenih površinama u gradu. Pored toga, još jedna novina vezana je za 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, kad će biti organizovan jedan veliki događaj na otvorenom", najavio je Radojičić.