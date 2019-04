Vaskrs obilježen i u Udruženju građana ”Mozaik prijateljstva”

Želimo da i ljudi koji danas ne mogu da priušte prazničnu trpezu, ipak, osjete da je praznik. Nadamo se da uspijevamo u tome, kažu u Mozaiku prijateljstva, Udruženju građana u kome su danas pripremili vaskršnje obroke za oko 300 korisnika.

- Ovdje smo već, nije prvi put, rećeno treći put. Za sada smo zadovoljni i hranom i obućom i odjećom što se tiče dječice.

- Imam mala primanja. Dok platim režije, dok platim kradit, ovo-ono nema me nigdje, kažu korisnici.

Goran Dobraš je jedan od 30 volontera koji se svaki dan, ne samo na praznik, trudi da onima kojima je najpotrebniji bude na usluzi. U ''Mozaiku'' volontira šest godina.

“Porodica me čeka kod kuće, ali znaju šta radim, znaju uvijek. Izvinjenje mojoj porodici, ali ja moram ovo da odradim, to je nešto jače i nešto lijepo. Pretpostavljam da oni razumiju to. Naravno, zato sam i ovdje. Mi smo radili ova 3-4 dana non-stop. Ne samo ja, nego i moje kolege i kolegice, od ujutru do naveče se radi, sinoć smo do pola 2 ovdje bili. Ali puni smo, puna nam je duša”, kaže Goran Dobraš, volonter.

Donacije nam mnogo znače, kako od firmi tako i od sugrađana koji često pomažu, kaže predsjednik Udruženja.

“Nastojimo baš kroz te najveće praznike da napravimo nešto stvarno dobro, jer puno puta baš u tim praznicima onaj ko ima se raduje, a ovaj koji nema nema ni od čega. Tako da Mozaik želi da vrati dostojanstvo ljudima barem kroz taj praznik”, kaže predsjednik Udruženja građana “Mozaik prijateljstva”.

U tome su danas uspjeli. Mnogi kažu da im samo to što imaju gdje da dođu mnogo znači, bez obzira da li će imati obrok. Nekada je i razgovor dovoljan, posebno za praznik kada niko ne bi trebalo da bude sam, a pogotovo gladan. Humanu misiju Mozaik nastavlja. Trenutno pomažu skoro 900 sugrađana.