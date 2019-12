Usvojen gradski budžet od 150,7 miliona KM

Skupština grada Banje Luke usvojila je večeras budžet za 2020. godinu u iznosu od 150,7 miliona KM, od čega će, uz očekivana sredstva iz gradskog budžeta i drugih izvora, u kapitalne investicije biti uloženo oko 50 miliona KM.

Obrazlažući budžet za narednu godinu, gradonačelnik Igor Radojičić je naglasio da će ovako kocipiran budžet omogućiti vrlo intenzivan razvoj i realizaciju čitavog niza projekata od velike važnosti za sve građane Banje Luke.

Očekujemo nastavak transformacije u oblasti saobraćaja, dva nova mosta, ukupno 15 saobraćajnica, te 25 miliona KM ulaganja u vodosnabdijevanje i kanalizaciju, što, u periodu od naredne tri do četiri godine, rješava vodosnadbijevanje za oko 95 odsto stanovništva grada. Budžet podrazumijeva i novih 600 mjesta u vrtićima, dvije nove sportske dvorane, povećana sredstva za kulturu i sport, te milion maraka za besplatne preventivne zdravstvene preglede našeg stanovništva – rekao je Radojičić. On je dodao da je koncept budžeta koncipiran sa ciljem ubrzane transformacije Banje Luke – od centra pa sve do seoskog područja, da u našem gradu bude bolje, ljepše i ugodnije živjeti.On je dodao da će dogodine biti veoma mnogo posla, pogotovo za građevinsku operativu, ali i da je, isto tako, evidentno da postoji nedostatak radne snage u ovoj oblasti. Nadam se da ćemo na vrijeme dobiti izvođače radova i da nam se neće dešavati situacije kao u ovoj godini da nam padaju tenderi za različite projekte, od mosta u Toplicama pa do semafora u Adi. Nažalost, to je mnogo širi problem od naše lokalne zajednice i mi na to veoma malo možemo da utičemo – kazao je Radojičić.

Predsjednik Skupštine grada Zoran Talić, ocijenio je da je budžet za narednu godinu razvojni, te da je suština donesenog dokumenta da prati Strategiju razvoja grada.

Najveći problem grada je vodosnabdijevanje i u ovoj oblasti ulazimo u velike projekte kojima će najveći broj stanovnika dobiti vodu. Znamo da oko 2.000 djece čeka na smještaj u vrtić i novih 600 mjesta će u mnogome rastertiti situaciju. Izdvajamo i značajna sredstva za uređenje poslovnih zona, a investitorima će biti na raspolaganju preko 100.000 kvadratnih metara zemljišta za privredne aktivnosti. U tom svjetlu, izdvajamo i odluku koja će rasteretiti privrednike koji ulažu u proizvodnju, odnosno nultu stopa naknade za uređenje građevinskog zemljišta – istakao je Talić.

Načelnica Odjeljenja za finansije Božana Šljivar, naglasila je da je navedeni budžetski okvir za 2020. godinu bez mogućeg suficita i kreditnih zaduženja.

– Dug grada, i pored velikih investicija, ostao je na istom nivou kao na početku mandata. Možemo reći da smo vraćali isto ili više novca, nego što smo se zaduživali. Za narednu godinu planirano je da najviše novca, odnosno 19,4 miliona KM bude proslijeđeno Odjeljenju za komunalne poslove, Odjeljenju za saobraćaj i puteve 8,46 miliona KM, a Civilnoj zaštiti 1,39 miliona KM – obrazložila je Šljivar.