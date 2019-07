Usvojen Akcioni plan projekata za ovu godinu

Skupština grada Banjaluka usvojila je danas Akcioni plan projekata grada za 2019. godinu, a predviđeno je da tokom ove godine bude realizovano ili da započne realizacija 173 projekta, vrijednosti oko 57 miliona KM od kojih je većina kapitalnih, usmjernih u razvoj grada.

Najvećim dijelom sredstva su obezbijeđena u budžetu grada, dok će dio biti finanasiran iz eksternih izvora.

Usvojeni Akcioni plan predstavlja plan realizacije projekata i mjera iz Strategije razvoja grada.

Od ukupnog broja projekata, 125 projekata i mjera su višegodišnji projekti i mjere čija je realizacija počela u prethodnom periodu i sada se nastavlja, dok se 48 projekata odnosi na jednogodišnje projekte ili projekte čija realizicija treba da počne u ovoj godini.

Zamjenik gradonačelnika Banjaluke Srđan Amidžić rekao je da su i Strategijom i Akcionim planom obuhvaćeni veoma značajni projekti za građane, poput nedavno završenog novog mosta.

On je najavio da je za kraj godine planiran početak gradnje novog mosta u naselju Srpske toplice, a sljedeće godine i početak projekta novog mosta u naselju Dolac.

"Značajan je i iznos sredstava za vodosnabdijevanje ruralnih područja, koji će u ovoj i narednoj godini doći do 10 miliona evra. To je Strategija, to je Akcioni plan kada u stvarnom životu možete da vidite realizaciju tih projekta", izjavio je Amidžić novinarima.

On je istakao da je Gradska uprava zadovoljna tempom realizacije projekata, a ove godine, od svih projekata koji su u toku, svi su u roku, dok će samo jedan projekat kasniti zbog objektivnih razloga.

Zamjenik gradonačelnika Banjaluke je naglasio da se svaki dan nešto radi i da to građani, i te kako, mogu da vide.

"To i jeste zadatak gradske administarcije, da rješavamo komunalne probleme, stvaramo povoljni ambijent, kako za privredu, tako i za naše studente i najmlađu populaciju", istakao je Amidžić.

Predsjednik Skupštine grada Zoran Talić istakao je da izvještaj o realizaciji Strategije razvoja grada Banjaluka za 2018. godinu pokazuje dobar stepen realizacije i dinamike rada.

"Sve ono što je planirano u toku 2018. godine, pa i u toku ove godine, pratimo u budžetu. Planirano je oko 144 projekta u 2018. godini, a u procesu realizacije je više od 132 projekta", rekao je Talić.

On je ocijenio da je stepen realizacije projekata dosta dobar jer ima mnogo projekata koji će se realizovati i tokom više godina.

"To je sveobuhvatna strategija koja je rađena u saradnji sa građanima, sa institucijama, sa civilnim sektorom. Ona je plod uključivanja šire javnosti i bitno je da Gradska uprava nastavi sa takvom dinamikom i načinom rada", istakao je Talić.

Odbornici su danas prihvatili informacije o poslovanju "Eko toplana" u 2018. godini i o planu poslovanja i aktivnostima ovog preduzeća na pripremi sezone grijanja 2019/2020. godina.

"Eko toplane", koje su preuzele sistem grijanja grada početkom prošle godine, ostvarile su pozitivan finansijski rezultat.

Prema Amidžićevim riječima, grad je dobio subjekat koji obezbjeđuje centralno grijanje, a u protekloj sezoni grijanja, ni grad ni Vlada Republike Srpske za to nisu izdvojili nijednu marku.

"Izuzetno nam je važno da je `Eko toplana` konačno toplana svih građana, a ne samo onih koji se griju na taj sistem. Prva sezona je to potvrdila. Potvrđeni su i njeni kapaciteti, tako da je 97 odsto toplotne enegrije dobijeno na bazi bio mase, a samo tri procenta iz fosilnih goriva", rekao je Amidžić i dodao da je u zadnjih 10 godina staroj Toplani za grijanje dato 120 miliona KM.

On je dodao da Gradska uprava još plaća dugove stare Toplane i da je ove godine u te svrhe utrošeno 4,5 miliona KM.

Amidžić je naglasio da nijedna strategija niti akcioni plan ne bi mogli biti realizovani da nije riješen taj najkrupniji finansijski problem grada i dodao da ostaje da se rješava pitanje zastarjele i neadekvatne distributivne mreže.

Preduzeće "Eko toplane", prema danas usvojenoj odluci, ubuduće će imati upravu sačinjenu od tri člana odbora, umjesto direktora.

Nezavisni odbornik Saša Lazić rekao je da u dolasku upravnog odbora umjesto direktora u "Eko tolane" ne vidi nekakve posebne važnosti.

On je rekao da u akcionom planu za ovu godinu ima dobrih projekata, ali i da ima dosta stvari koje tek treba pokušati realizovati, navodeći pri tome izmještanje Zapadnog tranzita kako bi bio prava zaobilaznica oko Banjaluke, a ne, kao što je postao, gradska saobraćajnica.

Lazić je rekao da u strategiji i akcionom planu uvijek ima dosta dobrih stvari, ali da je pitanje koliko se oni realizuju.

"Sporna je realizacija, brzina realizacije i kvalitet samih radova", dodao je Lazić.

On je rekao da nije generalno zadovoljan rješenjem kakvo je "Eko toplana", ističući da je ona dovela do uništavanja životne sredine i sječe šuma.

Većina od ukupno 63 tačke dnevnog reda današnje sjednice odnosi se na odluke o produženju perioda zakupa poslovnih prostora pod posebnim uslovima.

Današnje zasjednje Skupštine grada je zadnje pred ljetnu pauzu, a gradski parlament nastavlja rad u septembru.

Sjednici nije prisustvovao gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić koji je na putu.