Uručene besplatne karte za "Bl bajk"

Besplatnu godišnju kartu za "Bl-bajk" danas je preuzelo nekoliko građana Banjaluke, koji su kao članovi Viber zajednice Grada Banja Luka dobitnici godišnje članirane za ovaj, sve popularniji sistem za iznajmljivanje javnih bicikala.



Šef Odsjeka za saobraćaj Slavko Davidović, koji je uručio karte srećnim dobitnicima, kazao je da će poslije zimske pauze, bicikli ponovo biti na raspolaganju tokom aprila, te da će "Bl bajk" biti i proširen još jednim terminalom za iznajmljivanje bicikala.



"Tokom ove sedmice raspisaćemo javnu nabavku za proširenje sistema koje podrazumijeva postavljanje novog terminala za iznajmljivanje i određenog broja bicikala. Kada je riječ o novom terminalu, u opciji su dvije lokacije, i to u Obilićevu na ukrštanju Ulice Cara Lazara sa dijelom Istočnog tranzita ili u Rosuljama na ukrštanju ulica Trive Amelice i Kralja Petra II", kazao je Davidović.

On je naglasio da za korištenje javnih bicikala postoji veliko interesovanje, što pokazuju zahtjevi iz skoro svih gradskih mjesnih zajednica koje su tražile da se u njihovom naselju instalira terminal.

Jedan od 20 dobitnika godišnje članarine, Danijela Jokić istakla je da će joj ova pretplata doboro doći jer, kao i njena porodica, često koristi bicikl za prevoz.

"Pozdravljam uvođenje ovog sistema i uopšte razvoj biciklističkog saobraćaja u našem gradu", kazala je ona.

Svi dobitnici godišnje pretplate za "Bl-bajk", koji danas nisu preuzeli svoju kartu – mogu to učiniti do 15. marta u prostorijama Odsjeka za saobraćaj, u Ulici Kralja Alfonsa br. 26, od 9 do 15 časova.

Prije zimske pauze, "Bajk šering" sistem imao je više od 1.000 korisnika, a registrovano je oko 11.000 iznajmljivanja za prvih osam mjeseci korištenja.

Lokacije na kojima se mogu iznajmiti bicikli su: centar grada – Ulica kralja Petra I Karađorđevića, vodeni park Akvana, Park Mladen Stojanović i Ulica Majke Jugovića – kod Studentskog centra "Nikola Tesla".

Uvođenjem automatskog iznajmljivanja javnih bicikala, Banja Luka se pridružila mreži evropskih gradova koji već godinama s uspjehom praktikuju "bajk šering" sistem.