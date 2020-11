Univerzitet u Banjaluci proslavio 45. rođendan

Za 45 godina, Univerzitet u Banjoj Luci iznjedrio je više od 46 hiljada diplomaca, magistara i doktora nauka. Iz godine u godinu nicali su temelji novih fakulteta. Svaki novi, za one koji su otkrivali svoje talente, značio je da neće morati putovati daleko. Tako je bilo sa prvom generacijom Žurnalista.

"Moja sjećanja na tu 98. godinu kada smo upisali novinarstvo su nekako uvijek pozitivna sa puno toplih emocija. Svi smo bili veoma mladi. Neko od kolega je već tada radio na televiziji. I mislim da je taj smijer upisan sa ciljem profesionalizacije profesije", kaže Branka Rogač, dilomirani žurnalista.

Od tada, pa do danas Banjaluka je dobila studentski kampus. U njemu, studentske dane, odbrojava i Nikola Bulović.

"Hvata me nostalgija zato što sam i ja sam pred kraj ovoga mastera i da možda više neću biti ni student. Jednostavno taj period je možda najljepši period života i želim da poručim mladima ljudima da nikako ne dozvole da im neko oduzme tu priliku da pokušaju da se usavršavaju i da uče", kaže Nikola Bulović, master student.

Šta je sve urađeno za nekoliko decenija, danas su sabrali prvi ljudi Rektorata. Za sve što tek planiraju da urade, imaju punu podršku Vlade Republike Srpske.

"U proteklom vremenskom periodu činili smo brojne napore kako bi povećali međunarodnu saradnju i zaista moram da istaknem da Univerzitet trenutno ima aktivnih 470 ugovora sa brojnim Univerzitetima širom svijeta", kaže Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci.

"Univeritet u Banjoj Luci je intelektualni stub Krajine i jedan od dva intelektualna stuba Republike Srpske i zaista je velika čast danas da kao resorni Ministar prisustvujem obilježavanju 45 godina postojanja Univerziteta u Banjoj Luci", kaže Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

Banjalučki univerzitet u najboljem svjetlu, u svijetu je predstavio Republiku Srpsku,na to je ponosna i Željka Cvijanović. Povodom proslave dobila je i povelju od Univerzoteta.

"Moderniozacija samog nastavnog procesa, naravno. Ali su ovdje svi svjesni da je to stvar koja treba da teče u kontinuitetu i da naravno kako se odvijaju i određeni međunarodni tokovi, da to sve treba ispratiti ali uvijek imati na umu i šta je to razvojna šansa i šta su to razvojni ciljevi Republike Srpske u okviru koje funkcioniše Univerzitet u Banjoj Luci", kaže predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.

Zahvalnost je danas stigla i onima koji su učinili da svaka kockica Univerziteta stane na svoje mjesto. Među njima je i Pravobranilac Republike Srpske.

"Ja bih istakao stvarno ulogu pravobranilaštva zajendo sa Univerzitetom. Mi smo naime u prethodnom periodu veći broj studenata primili u radni odnos, najbolje studente, na oba javna univerziteta. Kao i omogućili sticanje praktičnog znanja za buduće pravne kadrove", kaže Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske.

Banjalučki Univerzitet osnovan je 1975 godine. Po veličini je drugi u BiH, a trenutno broji oko 17 hiljda studenata.