Umjesto besplatnog prevoza, đaci mjesečnu kartu u Banjaluci plaćaju 10 KM više

Umjesto besplatnih đačkih karata, kako je gradonačelnik Draško Stanivuković najavljivao, đaci će od ovog mjeseca karte plaćati 10 maraka više, po punoj cijeni. Za učenike od septembra, karte su bile za 10 maraka jeftinije, zahvaljujući subvencijama grada.

Besplatan prevoz u Banjaluci, bio je jedan od glavnih predizbornih aduta novog gradonačelnika. Međutim, ni dvije sedmice nakon što je preuzeo dužnost, banjalučki đaci ne da neće imati besplatan prevoz, nego će ih više koštati.

Gradonačelnik Stanivuković, ističe da je prethodna Gradska uprava subvencionisala đačke karte za septembar, oktobar, novembar i decembar, čime je subvencionisanje završeno.

- Niko ne može reći šta će biti. Јa imam saznanje da je do kraja godine. Ukoliko se neko na to obavezao, onda je to utvrđeno starim grantom, jer novi ne postoji - naveo je Stanivuković.

Stanivuković dodaje da je za besplatan prevoz potrebno sistematizovati gradski i prigradski prevoz, dok odbornik u Gradskoj skupštini Mladenh Ilić ističe da ne zna kako je sve to gradonačelnik osmislio.

Stanivuković je obećao da će Grad izdvojiti 200.000 maraka za subvencije javnog prevoza za januar i februar, ali tu odluku mora izglasati skupštinska većina.

(Izvor: RTRS)