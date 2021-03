Umičević: Pala je maska gradonačelnika kako je on neki humanista

"Zgrožen sam kao čovjek i građanin Banjaluke. Ovo nikad nije bilo u Banjaluci, ovakve stvari da se dešavaju, da se ljudima stavi meta na čelo i da se održavaju neki pritisci pred skupštinu grada", rekao je za ATV Marinko Umičević, odbornik SNSD-a u Skupštini Grada Banjaluka.

"Došli smo u situaciju da je Skupština Grada upitna i da sama po sebi neregularna, čak najavljuju da će biti neke demonstracije prije ulaska u skupštinu", kaže Umičević.

Odbornik SNSD-a kaže da ne može da vjeruje da je neko protiv toga da medicinski radnici dobiju pomoć.

"Ovo su pravi amandmani koje je skupštinska većina predložila, pala je i maska gradonačelnika kako je on neki humanista. Ja stvarno ne mogu da vjerujem da je neko protiv toga da se da medicinskim radnicima 500 maraka, da se pomogne penzionerima i porodiljama. Očito je izgubio kompas, a to je nas samo ojačalo. Mi smo već angažovali naš tim advokata po pitanju tužbi i krivičnih prijava za te performanse, a onda se javljaju ti "miševi" i drže nama predavanja. Mi imamo stav da budemo odgovorni, ne bježimo od razgovora sa gradonačelnika, on je tri puta odbio razgovor", rekao je Umičević i dodao:

"Mislim da je gradonačelnik zalutao, da je shvatio da nije baš tako lako voditi ovoliki grad. Sad će 100 dana mandata, vidjećemo šta će da uradi, biće prazan list. Moramo se dogovarati. To što on radi, to će vrlo brzo pasti maske. Tri odsto budžeta su naši amandmani, to je šest miliona na 150 miliona i to budžet može da podnese".

"Sam Stanivuković ako vrati unazad svoje filmove oko košenja trave, svjetla i tih nekih stvari, koliko je on kritikovao i galamio, opet ćemo sjesti nakon pet mjeseci da razgovaramo da napravimo rebalans. Prepisao je budžet, koji je bio loš i sad nema izlaza, i onda je što bi narod rekao "napad je najbolja odbrana".