Učenicima izdato više od tri hiljade besplatnih rodnih listova

Grad Banja Luka je okončao akciju organizovanog izdavanja izvoda iz matičnih knjiga – rodnih listova, za učenike završnih razreda banjalučkih osnovnih i srednjih škola.

"Za 28 osnovnih i 17 srednjih škola sa područja grada Banje Luke, izdato je ukupno 3.049 izvoda. Od tog broja, za osnovce 1.532 i 1.517 izvoda za srednjoškolce. Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport je blagovremeno dostavilo obavještenja u sve osnovne i srednje škole, tako da smo ovogodišnju akciju završili u rekordnom roku", kaže Sanja Pavlović, načelnik Odjeljenja za opštu upravu.

Ove godine je, po prvi put, pokrenuta inicijativa da škole dostavljaju i spiskove prvačića, sa ciljem izdavanja besplatnog izdavanja rodnih listova i upisa u prve razrede banjalučkih osnovnih škola. U prvoj organizovanoj akciji izdavanja izvoda za prvačiće, do sada je izrađeno, i u osnovne škole dostavljeno 87 izvoda, te se u tom dijelu akcija ne može smatrati završenom, s obzirom na to da upisi u prve razrede, u pravilu, traju do kraja maja.

"Navedene aktivnosti su primjer pozitivne prakse – kvalitetnijeg i efikasnijeg pružanja usluga građanima i nesumnjivo će, kao i proteklih godina, postići cilj, a to je eliminisanje velikih gužvi u prostorijama Gradske uprave u periodu maj – juni, kada građani, osim za upis u srednje škole i na fakultete, pribavljaju dokumente u povećanom broju za izdavanje ličnih karata i pasoša, pred đačke i studentske ekskurzije, godišnje odmore i slično", naglasila je Pavlović.

Ona je dodala da je za generaciju maturanata koje sada završavaju srednju školu, za najveći broj učenika, Gradska uprava prije četiri godine izradila izvode iz matičnih knjiga rođenih, koji nemaju ograničeni rok trajanja, te da ovi izvodi, mogu i dalje biti korišteni za upis na viši stepen obrazovanja, ukoliko nije, eventualno, za nekog od pojedinaca, došlo do promjene činjenica u matičnim knjigama.