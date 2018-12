U najluđoj noći prevoz besplatan

U Banjaluci će u novogodišnjoj noći biti organizovan besplatan prevoz putnika na devet autobuskih linija, saopšteno je iz Gradske uprave.

Besplatan prevoz svakih 30 minuta odvijaće se na liniji šest, koja od 22.50 do 4.50 časova saobraća od Autobuske stanice preko Lauša do Saračice, te na liniji 14 od Starčevice do centra, koja saobraća od 23.00 do 5.00 časova.

Građani će svakih 35 minuta imati besplatan prevoz na liniji broj jedan, od Mađira do Ortopedije i Nove bolnice, od 23.00 do 4.40 časova.

Besplatan prevoz svakih sat vremena imaće putnici na liniji tri, koja saobraća od Centra do Vrbanje i Zelenog Vira od 23.00 do 4.00 časa, na liniji osam od Autobuske stanice do Lijeve Novoselije od 23.00 do 5.00 časova, te na liniji 13 A od centra do Zalužana od 22.30 do 5.30 časova.

Svakih sat vremena besplatan prevoz biće i na liniji broj 13 P, od Obilićeva do Petrićevca u vremenu od 23.00 do 5.00 časova, kao i na liniji 19 od Srpskog Milanovca do centra u vremenu od 22.15 do 4.15 časova.

Na liniji 13 B od Novog groblja do Lazareva /Poslovna škola/ građani će besplatan prevoz imati svakih 70 minuta, od 22.00 do 4.50 časova.