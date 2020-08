U Banjaluci tokom pandemije zaraženo 98 maloljetnika

Školska godina počinje 1. septembra, odluka je Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a u ovom periodu stekli su se uslovi da djeca idu na nastavu i fizički borave u školi, kaže u emisiji Direktno direktor Doma zdravlja Banjaluka, Nevena Todorović.

"Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zajedno sa Vladom i Ministarstvom prosvjete razmatra epidemiološku situaciju. U ovom periodu su se stekli uslovi da djeca idu na nastavu i da fizički borave u školama, kaže Nevena Todorović", direktor Doma zdravlja Banjaluka i napominje da smo i dalje u nestabilnoj epidemiološkoj situaciji, ali ona je pod kontrolom.

"Od samog početka pandemije u Banjluci je prijavljeno 1385 pozitivnih lica na virus korona u Banjaluci. Od toga djeca uzrazsta od nula do šest godina su bila pozitivna u samo 2,6 slučajeva (36), dok su djeca starosti od sedam do 18 godina bila pozitivna u nekih 4,5 odsto slučajeva (62). Oni manje oboljevaju i manje imaju virus za razliku od starije populacije. Oni mogu biti prenosioci bolesti, zato ove mjere koje smo usvojili treba i dalje održavati. Lična higijena, kultura kašljanja, provjetravanje učionica. Sve se to radilo i prije, ali se nije obraćala pažnja", kaže Todorovićeva.

Sa odlukom o početku školske godine saglasan je i Republički pedogaški zavod, kaže Predrag Damjanović.

"Ministarstvo prosvjete je objavilo kalendar i tu nema dilema. Kako i na koji način to još uvijek razmišljamo i koja će biti opcija izvođenja nastave. Naš stav je da učenici treba da krenu na nastavu i da fizički budu prisutni", kaže Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.

Više o ovoj temi možete gledati u emisiji "Direktno" koja se emituje na programu ATV-a od 20 i 45.

Pročitajte još:

Mladić nestao u Banjaluci

Fotografije auta smrti stravične: Otac u komi, 4-godišnja kćerka na respiratoru

Tragedija u lovu: Muškarac preminuo od posljedica ranjavanja

Užasan prizor na mjestu nesreće: Poslije stravičnog sudara, vatrogasci izvlačili tijela majke i kćerke

Policajci spriječili muškarca da se ubije u Banjaluci