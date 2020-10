U Banjaluci promovisan priručnik za rad medicinskih sestara u bolnicama

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je danas u Banjaluci da je Priručnik sa standardnim operativnim postupcima za medicinske sestre-tehničare na bolničkom nivou izuzetno važan dokument koji će omogućiti standardizaciju zdravstvenih usluga u cijelom zdravstvenom sistemu.

- Kroz ove procedure omogućavamo da svi koji rade na ovim poslovima imaju mogućnost da primjenjuju istu praksu bez obzira da li se ta zdravstvena usluga pruža u Univerzitetskom kliničkom centru /UKC/ Republike Srpske ili u bilo kojoj drugoj bolnici u Republici Srpskoj - rekao je Šeranić prije početka prezentacije priručnika.

On je dodao da važnost ovog priručnika nije samo za one koji rade u praksi, ističući da je izuzetna važnost ovog dokumenta i za sve one koji se školuju u medicinskim školama u Srpskoj ili na fakultetima koji obrazuju kadar diplomiranih zdravstvenih tehničara.

- Iz tog razloga i oni već u toku svog školovanja imaće mogućnost da se upoznaju o svim ovim procedurama i praksama. Tako da je ovo dodatni korak u uspostavljanju kvalitetnije zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, što nam je svakako dugoročan cilj, ali i kratkoročan jer na njemu radimo svaki dan kroz ono što pružamo u našim zdravstvenim ustanovama - rekao je Šeranić.

Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da zdravstveni sistem Republike Srpske "ide naprijed" uprkos pandemiji virusa korona, navodeći da je dokaz za to i izdavanje priručnika u kojem su prikazane sve značajnije procedure koje se provode u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.

On je naveo da je Priručnik sa standardnim operativnim postupcima za medicinske sestre-tehničare na bolničkom nivou dokaz da se prate svjetski trendovi.

- Važnost ovog priručnika je veoma velika naročito u usavršavanju mlađeg sestrinskog kadra koji je veoma bitan za dobro pružanje zdravstvene zaštite u Srpskoj - rekao je Đajić.

Član grupe za izradu priručnika i pomoćnik generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Slađana Vranješ rekla je da je izrada ovog priručnika bila dugotrajan i mukotrpan posao.

Ona je dodala da je priručnik nastao kao rezultat rada tima medicinskih profesionalaca koji su se zajedno trudili da sestrinsku profesiju podignu na viši nivo i da priručnik bude "štivo koje će pomoći u učenju novim kolegama, ali i kolegama koji su već u praksi".

Menadžer Projekta jačanja sestrinstva u BiH Ines Katić je istakla da ovaj projekat već osam godina podržavaju relevantne institucije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distrihtu u jačanju sestrinske profesije.

Ona je istakla da je izrada ovog priručnika samo jedna od aktivnosti koje podrazumijevaju izradu standardnih operativnih procedura ne samo na sekundarnom nivou, nego na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Katićeva je dodala da u narednom periodu slijedi izrada priručnika standardnih operativnih procedura i na primarnom zdravstvenom nivou.

Ona je istakla da projekat finansira Vlada Švajcarske i da je do sada uloženo oko 16 miliona KM.

Priručnik sa standardnim operativnim postupcima za medicinske sestre-tehničare na bolničkom nivou, koji je izrađen u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH uz podršku Vlade Švajcarske, u organizaciji resornog ministarstva predstavljen je u prostorijama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Priručnik, prvi ovakve vrste u Srpskoj, će omogućiti standardizaciju niza usluga medicinskih sestara-tehničara, koja je neophodna za kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu, a u njemu je objašnjeno, korak po korak, 56 operativnih postupaka koje medicinske sestre-tehničari najčešće izvode u ustanovama na bolničkom nivou zdravstvene zaštite.